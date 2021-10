Ligue 1 - 10e journée: Clermont attend Lille, champion de France en titre, de pied ferme

Battre Lille, ce serait "un exploit." Avant la réception du champion de France, ce samedi (17h) pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, le coach du Clermont foot Pascal Gastien plante le décor. "Ils sont revenus au niveau de l'an dernier" prévient-il. "C'est très bon partout, c'est complet, ça va vite." Clermont peut s'appuyer sur un bon match nul, 1-1 à Lorient avant la trêve internationale. Mais Lille, 8ème avant le début de cette journée de championnat, c'est un autre calibre. "C'est toujours intéressant d'affronter le champion de France" glisse Pascal Gastien, qui ne compte pas renier ses principes de jeu face à l'un des poids lourds de la Ligue 1.

On a envie de regoûter à la victoire, ça fait trop longtemps - Johan Gastien

Alors que Clermont signait un début de saison canon, le champion de France a connu un retard à l'allumage, avec une seule victoire lors des six premières journées. Depuis, la dynamique s'est largement inversée : Lille a retrouvé des couleurs avec 3 victoires lors des 3 derniers matchs de championnat. Et Clermont n'a pas gagné depuis la deuxième journée, le 15 août. "On n'est pas sur une bonne dynamique malgré le match nul à Lorient" reconnaît le milieu de terrain Johan Gastien. "On a envie de regoûter à la victoire, ça fait trop longtemps à mon goût, à notre goût. Pour nous, Lille, c'est une affiche de prestige mais c'est aussi un match important parce qu'on a des points à rattraper."

Plus de réalisme en attaque et moins de naïveté en défense : les Gastien père et fils résument les ingrédients pour, peut-être, réaliser l'exploit ce samedi dans un contexte particulier pour les deux équipes. Pendant la trêve internationale, plusieurs joueurs cadres, d'un côté comme de l'autre, ont rejoint leurs sélections et certains ne sont rentrés que très tardivement, comme Rashani et Bayo côté clermontois. Si ce n'est pas la meilleure manière de préparer une rencontre, la trêve a aussi permis à Pascal Gastien d'analyser les 9 premières journées, dont il tire un bilan "plutôt positif" malgré des points laissés en chemin qui lui restent "en travers de la gorge." Contre Lille, Clermont veut surtout ne pas avoir, à nouveau, des regrets.