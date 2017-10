Ligue 1 (10e journée) : Toulouse enchaîne face à Angers

Samedi soir, Toulouse a remporté son premier match à l’extérieur de la saison à Angers (1-0). Un réalisme froid, et une équipe qui, à défaut d’être mieux dans le jeu, remporte ses matches.

Ce dimanche, Toulouse est dans la première moitié du classement. Une performance déjà réussie par deux fois cette saison, mais qu’on n’imaginait pas possible aussi rapidement après la claque reçue face à Marseille il y a quatre semaines. Depuis le Téfécé est « plus cohérent » selon Alexis Blin. Pas faux.

Deux succès de suite, une première depuis plus d’un an

« On disait que notre début de saison était poussif, mais on a oublié qu’on vient de jouer 5 sur 8 à l’extérieur et chez des cadors (Paris, Marseille, Monaco), renchérissait Pascal Dupraz à la fin du match hier. Aujourd’hui on a 14 points, et d’autres équipes qui ont fait un meilleur début de saison sont derrière nous maintenant ».

Cette première moitié de tableau fut possible qu’avec ce second succès de suite, une première depuis plus d’un an. Mais aussi la première victoire à l’extérieur de la saison, en terre angevine. Là où tant de miracle se sont produit par le passé. Bodiger, resté en tribune n’a pas pu redevenir le héros, laissant sa place à son coéquipier Issa Diop, unique buteur sur la seule tentative cadrée du match (38e minute).

Objectif Coupe de la Ligue ?

« On a été solidaire. On ne va pas justifier les occasions loupées par Angers (14 tirs). Comme on ne va pas dire qu’on a tout maîtriser, mais comme chaque équipe qui gagne à l’extérieur ». Sans doute que ce fut plus flagrant ce samedi soir. Qu’importe, seule « la victoire est importante. On a subi en seconde période, mais on retient les trois points » souriait Alexis Blin.

Place maintenant à la Coupe de la Ligue avant de recevoir Saint Etienne en championnat dimanche 29 octobre à 17h. « Il me reste 4 cartouches avant la fin de mon contrat. J’aimerai bien emmener les supporteurs toulousains au Stade de France. Mais on va devoir batailler contre une très bonne équipe de Clermont ». S’il est difficile d’imaginer Toulouse européen via le championnat, la Coupe peut être le bon moyen.