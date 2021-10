Ligue 1 - 11e journée: La passe de deux à Nantes pour le Clermont Foot?

La passe de deux victoires pour le Clermont Foot? Les Auvergnats encore auréolés de leur succès du week-end dernier face au champion de France lillois se déplacent ce samedi à Nantes (17h) pour la 11ème journée de Ligue 1. En cas de victoire, le Clermont Foot (14e) basculerait dans la première partie du tableau car Nantes, neuvième, n'a qu'un petit point d'avance sur les Auvergnats. "Il y a toujours moyen de faire la passe de deux" sourit le coach clermontois Pascal Gastien. "Mais ça va être un match difficile (...) Nantes fait un très bon début de championnat."

On va être l'outsider, ce qui est logique - Pascal Gastien

Les Canaris, qui se sont sauvés d'extrême justesse la saison passée, semblent avoir laissé leurs démons derrière eux. "On va être l'outsider, ce qui est logique" déclare Pascal Gastien, qui n'oublie jamais le statut de promu du Clermont Foot, dont l'objectif est le maintien. "On y va avec de l'ambition, comme d'habitude (...) parfois, on se prend une raclée, parfois, on gagne. C'est le football." Entre Clermont et Nantes, on peut s'attendre à une partie plutôt ouverte, où les défenses devront se monter à la hauteur.

Confiant, ambitieux mais pas suffisant: le Clermont Foot ne dévie pas de sa ligne même après avoir battu le champion de France. L'état d'esprit est néanmoins au beau fixe dans le groupe clermontois, qui, assure Jason Berthomier, n'a jamais paniqué pendant les longues semaines sans victoire. Et le coach y est pour beaucoup, à en croire le milieu de terrain. "Au-delà de sa façon de nous faire jouer, de voir le foot, j'adore comment il gère le groupe. Au quotidien, c'est ce qui nous fait nous sentir bien." C'est un Clermont Foot visiblement épanoui qui se rendra à Nantes ce samedi.

Antoine Kombouaré et Pascal Gastien, un duel entre "vieux copains"

Sur le banc nantais, on trouve Antoine Kombouaré, ami de longue date du coach de Clermont Pascal Gastien. C'est à un duel entre deux hommes qui se connaissent bien que l'on assistera ce samedi. Du même âge (57 ans), ce sont aussi d'anciens joueurs. "C'est un très bon copain, oui" confirme Antoine Kombouaré. "On a eu la chance de jouer ensemble mais c'était il y a très longtemps (rires). Dans la sélection olympique, à l'époque, les espoirs... on est de la même génération." Pour Kombouaré, l'équipe de Clermont est un peu à l'image de ce que fut son vieux copain sur le terrain. "Il travaillait beaucoup, il courait énormément, c'était un bon joueur de ballon, un peu comme son fils (Johan Gastien, ndlr) et surtout un bon mec!"

Pascal Gastien lui aussi connaît bien son vieux camarade, fiable en amitié, dit-il, et fiable comme coach. "Tout est extrêmement clair dans son jeu, dans sa tête !" prévient le coach clermontois. "Je vais retrouver des amis à Nantes, Antoine, Yves Bertucci aussi (adjoint de Kombouaré, ndlr). Je l'adore. C'est bien mais ça ne veut pas dire qu'on va leur faire des cadeaux... eux, je les connais, ils ne nous en feront pas!"