Ligue 1 - 11e journée : Toulouse et Saint-Etienne se neutralisent dans un match fermé (0-0)

Toulouse et Saint-Etienne font match nul 0 à 0 au Stadium dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Un résultat logique au vu du peu d’occasions, mais qui n'arrange personne pour le classement.

Un match pauvre techniquement mais rythmé et physique. Dimanche soir, le TFC a raté l’occasion de revenir à la hauteur de Saint-Etienne (0-0). Ceci dit les Violets, dixièmes de Ligue 1, restent avec ce résultat sur cinq matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

Un math rythmé… puis haché

Durant la première période les deux équipes se sont répondues coup pour coup, même si les Toulousains avaient la possession de balles, les Verts se sont montrés dangereux en contre avec notamment ce face à face gagné entre Romain Hamouma et Alban Lafont remporté par l’attaquant stéphanois, qui a envoyé le ballon dans le filet (12e minute). Les hommes de Pascal Dupraz auraient pu ouvrir le score à deux reprises avec un frappe de Corentin Jean (33) et une tête de Christopher Jullien sauvée sur la ligne par un Stéphanois (44).

La suite ? Un tunnel d’ennui entre la 45e et la 78e minute. Dominés dans les duels, Saint Etienne a beaucoup subi en deuxième période, souvent à la limite de la rupture défensivement. Une tête au ras du poteau de Delort aurait pu venir punir cette passivité (83) tandis qu'offensivement, les hommes d'Oscar Garcia n'ont que trop peu existé même si Lafont a sorti les arrêts qu'il fallait (77, 85). Finalement, ce sont les deux gardiens qui se sont illustrés dans ce match animé mais équilibré. Pour le reste, trop d’imprécisions techniques flagrantes et de fautes pour que le rendu soit moins haché et plus plaisant.

3 - 3 des 4 derniers matches entre Toulouse et St Etienne en Ligue 1 se sont terminés sur le score de 0-0. Ennuyeux. — OptaJean (@OptaJean) October 29, 2017

Grave blessure pour François Moubandje ?

Le bémol de la soirée pour le TFC ? La blessure de François Moubandje. A la 25e minute, le latéral gauche suisse monte au duel pour disputer le ballon au Stéphanois Bamba, mais il se tord la cheville au moment de la réception. Des images qui font peur. Le défenseur toulousain a tenté de revenir sur la pelouse, mais il a été remplacé par Steeve Yago à la 32e minute. "Il y a une suspicion de fissure ou de fracture de la cheville même s’il faut attendre les examens", a déclaré Pascal Dupraz, l’entraîneur toulousain dépité.

Pascal Dupraz sur Moubandje : "Il y a une suspicion de fissure ou de fracture de la cheville même s’il faut attendre les examens" Copier

Le classement de Ligue 1

Avec ce match nul, les Violets se maintiennent à la 10ème place de la Ligue 1. Saint-Etienne pointe à la 6ème place. Le prochain match du TFC sera samedi prochain, avec un déplacement à Nantes (coup d’envoi 20h).