Ligue 1, 12e journée: Dijon va tenter d'enchaîner à Nice

La 12e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Dijon est à Nice cet après-midi et va tenter de ramener des points de son déplacement à l'Allianz Riviera.

Troisièmes du dernier championnat lors de la saison 2016-2017, qualifiés pour le tour préliminaire de la prestigieuse Ligue des Champions avant d'être reversés en Europa League; les Aiglons ont visiblement un peu de mal à rééditer leurs superbes performances de l'an dernier. D'ailleurs ils restent sur 6 revers consécutifs, dont 4 en championnat... Et n'ont plus gagné le moindre match depuis fin septembre (3-0 face aux Hollandais du Vitesse Arnhem en Coupe d'Europe). Pour Dijon, la dynamique est inverse, eux sont sur une série très positive de deux victoires en championnat, du jamais vu depuis le début de la saison!

Les Rouges à l'entraînement © Radio France - Thomas Nougaillon

La très courte défaite face au PSG, 2-1 mi-octobre, semble avoir donné des ailes aux footballers Bourguignons qui ont enchaînés sur deux succès, l'un à Metz 2-1 mi-octobre, l'autre à Dijon face à Nantes il y a une semaine 1-0. La déconvenue face à Rennes en Coupe de la Ligue 2-1 en milieu de semaine prochaine est de l'ordre de la péripétie. Et tout le monde, parmi les supporters, se dit que l'heure est peut-être venue d'aller chercher une victoire à Nice. Ce qui permettrait d'aller chercher une troisième victoire en Ligue 1.

Le coach Olivier Dall'Oglio se montre prudent avant de défier les Niçois dans leur jardin ce dimanche 5 novembre 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur Dijonnais: "on peut craindre aussi une réaction (...) ça reste tout de même des joueurs compétiteurs qui chez eux n'ont pas toujours eu de chance, du coup ça peut-être un petit peu compliqué et pour l'instant je ne considère pas Nice comme un concurrent direct".

Olivier Dall'Oglio au sujet du déplacement à Nice de dimanche Copier

Les Rouges écoutent les conseils du staff © Radio France - Thomas Nougaillon

Le gardien de but Baptiste Reynet, lui non plus ne se risque pas à vendre la peau de l'Aiglon avant de l'avoir tué... "Je ne sais pas s'il y a un bon moment pour les prendre même si c'est vrai que Nice en ce moment n'est pas le Nice qu'on a pu voir l'année dernière".

Baptiste Reynet Copier

Baptiste Reynet, le gardien Dijonnais © Radio France - Thomas Nougaillon

Un match très particulier évidemment pour le milieu Niçois Pierre Lees-Melou. Venu d'un tout petit club du monde amateur, il a passé deux saisons au DFCO (il a été l'un des grands artisans du maintien en Ligue 1 l'an passé) où il a éclaté au niveau professionnel avant de signer chez les Aiglons à l'été dernier... "C'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui, donc je leur dois beaucoup de choses, après sur le terrain on va pas se faire de politesses et si on peut leur mettre 3-0 je leur mettrais avec plaisir!"

L'ancien Dijonnais Pierre Lees-Melou, "mettrait bien" un 3-0 à ses anciens partenaires! Copier

Côté effectif c'est toujours très compliqué au niveau des attaquants pour le DFCO: Benjamin Jeannot blessé à un mollet manquera 3-4 semaines, Naïm Sliti touché aux ischios-jambiers sera absent trois semaines minimum, tandis que Wesley Saïd -lui- souffre toujours de son entorse de la cheville. Conséquence des nombreuses blessures au plan offensif, le DFCO a fait appel à 2 jeunes joueurs issus de la réserve, ils ont participé aux entraînements cette semaine. Il s'agit d'Adrian Sahibeddine et de Oussam Abdeljelil.

Nice / DFCO à l'Allianz Riviera de Nice, le coup d'envoi est à 15h ce dimanche. Deux autres rencontres à 17h: Marseille / Caen et Metz / Lille. C'est le derby entre Saint-Etienne et Lyon qui cloturera cette 12e journée de Ligue 1 à partir de 21h.