Ligue 1 - Lorient : Laurienté forfait, Diarra incertain, Morel postule pour Strasbourg

L'attaque du FC Lorient sera possiblement encore revue pour son déplacement à Strasbourg, dimanche pour la 12e journée de Ligue 1. Si Terem Moffi est bien présent, Armand Laurienté, toujours blessé au psoas, sera lui absent un deuxième match de rang.

Incertitude et choix samedi pour Diarra

Alors qu'il avait de son côté été associé à Laurienté à Marseille, puis à Moffi contre Bordeaux, Stéphane Diarra est incertain en raison d'une gêne à la cuisse. "Il fera un essai ce samedi et on verra pour sa participation" indique ce vendredi Christophe Pélissier alors que son joueur a été laissé au repos pour l'entraînement du jour. "Stéphane ne semble pas pessimiste, mais on verra s'il est capable d'être opérationnel".

Morel postule

Une bonne nouvelle, en revanche, vient de la ligne défensive. Absent depuis la mi août, en raison d'une déchirure aux ischios puis d'une rechute, Jérémy Morel est apte pour le service alors que son retour était davantage programmé pour la semaine prochaine. "Il peut intégrer le groupe ce week-end, le choix sera fait samedi. En tout cas, il a fait une semaine complète avec le groupe et postule" a précise Christophe Pélissier.