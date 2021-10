Ligue 1 - 12e journée: Le Clermont Foot reçoit l'OM pour une affiche de gala

Défait à Nantes (2-1) le week-end précédent, le Clermont Foot pourra compter sur un stade plein et acquis à sa cause ce dimanche, pour la réception de l'OM. Un adversaire costaud et une affiche de gala, au bout d'une semaine qui n'a rien eu d'un long fleuve tranquille pour les Auvergnats.

Le Clermont Foot en baisser de rideau de la 12e journée de Ligue 1. Ce dimanche, les Auvergnats reçoivent l'OM pour l'affiche de 20h45. Pour la première fois de la saison, Clermont a les honneurs du "prime-time." Preuve que ce duel entre un Marseille ambitieux, joueur, et un Clermont promu et séduisant dans le jeu, intéresse. Pascal Gastien ne s'en plaint pas. "Il n'y a pas beaucoup d’équipes qui ont eu ça [l'affiche du dimanche soir] pour leur première saison en Ligue 1 au bout de 11 journées" remarque le coach clermontois. "Je trouve que c’est une belle récompense." Mais il l'assure, cela n'a rien changé à la préparation de ce match, effectuée dans des circonstances particulières.

Les Auvergnats ont d'abord dû digérer la défaite à Nantes (2-1) puis l'interpellation du meilleur buteur de l'équipe, Mohamed Bayo, qui a passé plus de 24 heures en garde à vue pour avoir provoqué un accident de la circulation en étant alcoolisé. Il sera jugé en 2022. Et s'il a pu reprendre l'entraînement, il n'était pas à 100 pour cent, troublé par les événements, à en croire ses coéquipiers et son coach.

Le Clermont Foot a également pris connaissance de la sanction pour Johan Gastien, expulsé contre Nantes : deux matchs de suspension, le précieux milieu de terrain, cadre indiscutable de l'équipe, manquera donc la rencontre face à Marseille... et le déplacement à Saint-Etienne. Pas une bonne nouvelle à l'heure d'affronter un OM qui vise clairement la place de dauphin cette saison en Ligue 1.

Il ne faut pas avoir peur d'eux - Pascal Gastien

L'Olympique de Marseille reste sur 2 matchs nuls en Ligue 1, face au PSG (0-0) et contre Nice dans le match à rejouer de la 3e journée. Pour être sûr de garder sa place dans le quatuor de tête à l'issue de cette 12e journée, l'OM doit prendre 3 points et Clermont, le promu, apparaît comme la victime idéale pour un réveil marseillais. "Il ne faut pas avoir peur d'eux" déclare Pascal Gastien. "On doit défendre en avançant (...) ils font des gros matchs et vis-à-vis de tout le monde, on est la bonne cible pour qu'ils retrouvent la victoire. On ne va pas se laisser faire. On a fait de bons matchs à domicile, il faut qu'on s'appuie dessus." Et notamment sur le match face à Lille: les Clermontois avaient fait mordre la poussière au champion de France en titre (1-0).

Comme face à Lille, le Clermont Foot devra impérativement s'appuyer sur sa force collective. En l'absence de Johan Gastien, Jonathan Iglesias est pressenti pour être titulaire. Il le sait, les fautes de concentration, comme celles qu'on a pu observer à Nantes, seront immédiatement punies face à l'OM. "On doit se concentrer sur nous-mêmes, qu'importe les joueurs en face" déclare le capitaine clermontois. "Ils seront peut-être moins frais physiquement mais ce sont des joueurs de qualité. Ils jouent un beau football, ils font beaucoup de pressing sur l'adversaire, ils ne donnent pas beaucoup d'espace. Cela va être un gros match."