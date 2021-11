Ligue 1-12e journée: un Clermont Foot pas assez mordant s'incline face à l'OM (0-1)

Une courte défaite pour le Clermont Foot ce dimanche: un but a suffi à l'Olympique de Marseille pour repartir avec les trois points (0-1) du stade Gabriel Montpied, où les deux équipes s'affrontaient en clôture de la 12ème journée de Ligue 1. Un match événement, un record d'affluence avec plus de 12.200 personnes dans le stade... et la pluie qui s'est invitée une bonne partie du match. Pas assez incisif, Clermont s'incline sur un unique but de l'intenable Ünder à la 25e minute et fait du surplace au classement, à la 15ème place, un point seulement devant Bordeaux.

On manque cruellement d'efficacité - Jason Berthomier

Le Clermont Foot n'a pas démérité face à l'OM. La partie a été plutôt équilibrée mais c'est Marseille qui a su concrétiser quand les Auvergnats ne se montraient pas capables d'apporter le danger sur la surface adverse. Et ils l'ont regretté à la fin du match. "On vit le championnat, on ne veut pas juste bien figurer contre les bonnes équipes, il faut gagner et prendre des points" déclare Jason Berthomier. "Je pense qu'on a fait un match plutôt cohérent mais on manque cruellement d'efficacité."

Jim Allevinah, qui s'est procuré la plus belle occasion clermontoise mais a buté sur le gardien, reconnaissait que les joueurs offensifs n'avaient pas toujours fait les bons choix. "Être plus tueur, ça nous a manqué. On a eu les occasions, on a mal joué les coups. On apprend. Peut-être qu'on a manqué de calme à la récupération, on a perdu beaucoup de ballons" ajoute l'ailier. L'attaque a dû faire sans Mohamed Bayo en première période : l'attaquant a démarré sur le banc. "Une semi-sanction" dit le coach Pascal Gastien. Arrêté une semaine plus tôt après un accident de la circulation en état d'ébriété, Mohamed Bayo a payé cette affaire extra-sportive... et n'avait pas forcément la tête au terrain. "Cela l'a fatigué. J'ai fait d'une pierre deux coups" conclut Pascal Gastien.

Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur le bon chemin - Pierre-Yves Hamel

Rentré en seconde période, Mohamed Bayo n'a pas été plus en réussite que Pierre-Yves Hamel, qui a débuté le match. L'avant-centre doublure habituelle de Bayo a tout de même voulu retenir le positif. "Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur le bon chemin pour prendre des points dans cette Ligue 1, qu'on continue à grandir et à aller chercher des choses pour que ces matchs-là, dans les semaines qui viennent, aillent dans le bon sens pour nous." Avec des concurrents au maintien qui poussent derrière, Clermont devra aller dans le bon sens lors du prochain match: un déplacement sur le terrain de la lanterne rouge Saint-Etienne.