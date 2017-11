Ligue 1, 13e journée : Dijon accueille le promu troyen pour un match capital en vue du maintien

Le DFCO reçoit ce samedi le club de Troyes au stade Gaston Gérard, pour la treizième journée de Ligue 1.Un concurrent direct au maintien, qui s'avère aussi être un adversaire "cohérent et et efficace" pour l'entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio.

C'est la treizième journée de Ligue 1 et le DFCO (16e) reçoit ce samedi 18 novembre 2017 le voisin Troyen (11e). Le club nouveau promu cette année, a fait un bon début de championnat et compte même trois d'avance sur les dijonnais. Des points que ne néglige pas, bien au contraire, Olivier Dall'Oglio l'entraîneur du DFCO. "C'est une équipe qui a beaucoup de cohérence dans ce qu'elle fait, et des résultats comme arriver à battre des équipes comme Saint-Étienne, ça tient la route."

Un match équilibré pour le coach dijonnais

L'entraîneur dijonnais se méfie du promu troyen, "ils sont solides derrière par un bloc efficace bien organisé et après ça sort rapidement, il y a pas mal de centre et de récupération avec des joueurs qui vont vite devant et qui sont très efficaces", précise Olivier Dall'Oglio.

Retour de Mehdi Abeid sur le terrain

Mehdi Abeid, blessé pendant de longs mois, fait son grand retour ce samedi sur le terrain, "ça n'a pas été facile pendant ces cinq mois, j'ai dû travailler très dur mais je suis content d'être de retour . J'espère apporter ma petite touche sur le terrain et prendre un maximum de plaisir!". Concernant la série de matches qui s'annonce, déterminante face à des concurrents directs au maintien, le milieu de terrain dijonnais le redit, "on arrive dans une période où on va enchaîner les matches, il faut ramener le maximum de points pour souffler au classement et faire un meilleur match qu'à Nice. Mais il ne faut pas tout remettre en question, il y a parfois des matches où on passe à côté , ça arrive mais maintenant il faut se tourner vers Troyes et prendre les trois points !"

Mehdi Abeid retrouve le terrain avec le DFCO ce samedi face à Troyes pour la 13e journée de Ligue 1 © Radio France - Stéphanie Perenon

Un match avec une surveillance policière renforcée

Le match disputé ce samedi à Gaston Gérard à 20 heures, l'est dans un contexte de surveillance policière renforcée. Le match a fait l'objet de menaces proférées par un commando autoproclamé d'extrême droite. Mais au club, on assure que le sujet n'est pas au centre des préoccupations. Pour Olivier Dall'Oglio, "personne n'en a parlé dans les vestiaires, ça ne nous a pas perturbé dans notre préparation, en tout cas moins que les départs des internationaux", conclut l'entraîneur dijonnais.

Les joueurs internationaux rentrent au bercail

Les dijonnais sont heureux de retrouver leurs internationaux, avec le retour de l'attaquant cap-verdien Julio Tavarès et le Coréen Kwon Chang-hoon revenu de sélection et qui a pu s’entraîner ce jeudi.

A noter encore le retour sur le terrain de Wesley Saïd. A l'infirmerie toujours, Benjamin Jeannot qui a repris la course mails il faudra encore attendre un peu avant de le revoir sur le terrain, de même pour le gardien remplaçant Benjamin Leroy qui souffre toujours d'une petite déchirure intercostale.

→ DFCO - Troyes c'est ce samedi 18 novembre 2017 à 20 heures au stade Gaston Gérard. Les autres rencontres, Guingamp - Angers Toulouse - Metz, Strasbourg - Rennes et ce dimanche 19 novembre, Caen - Nice à 15 heures, Lyon - Montpellier (17H) et Bordeaux - Marseille à 21 heures.