Ligue 1, 13e journée : Revivez la terrible désillusion du Clermont Foot, battu (3-2) par Saint-Etienne

Une après-midi cauchemardesque pour ce premier derby entre Saint-Etienne et Clermont. Les Puydômois, après une première mi-temps brouillonne, avaient finalement fait le plus dur, en marquant coup sur coup par Bayo (58e) et Berthomier (64e). Et puis ce fut le drame.

Saint-Etienne a tenté le tout pour le tout, avec six joueurs à vocation offensive à la fin du match. Bien lui en a pris puisqu'en quinze minutes, Nordin (78e), Krasso (92e) et Sow (95e) ont permis aux Verts de faire une aussi folle qu'improbable remontada.

C'est la première victoire cette saison de Saint-Etienne, et la troisième défaite de suite pour Clermont, qui stagne à la 15e place et voit ses concurrents revenir.