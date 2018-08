Metz, France

Les quelques restes " Grenat " de la Ligue 1 de foot. C'est le coup d'envoi, ce vendredi, du championnat, avec en guise d'ouverture, la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Toulouse (20h45). 14 anciens joueurs du FC Metz seront sur le pont. On fait le point.

Sarr, la nouvelle idole de l'OM ?

Cap à l'Ouest pour commencer, au stade du Roudourou, où Guingamp a recruté l'ancien buteur messin, Nolan Roux. Il retrouve en Bretagne, l'un des produits de la formation grenat, le milieu de terrain, Yéni Ngbakoto.

A Rennes, cette fois, l'explosif Ismaïla Sarr sera l'un des atouts de l'attaque bretonne. En revanche, les Rouge et Noir aimeraient se débarrasser du buteur Diafra Sahko, décevant la saison passée.

Deux anciens messins retrouvent aussi la Ligue 1 cette été : les rémois Johan Carrasso et Romain Métanire. Un peu plus à L'Est, à Strasbourg, le défenseur Abdallah Ndour, espère enfin être épargné par les blessures. Tout comme l'attaquant lyonnais Maxwell Cornet qui espère retrouver du crédit. A Angers, le portier Ludovic Butelle, pourrait dépasser cette saison, la barre des 100 matchs disputés en Ligue 1.

Plus au Sud, on suivra aussi les performances de Matthieu Dossevi à Toulouse, d' Umut Bozok à Nîmes et de Florent Mollet et d'Andy Delort à Montpellier.

Florent Mollet joue désormais à Montpellier © Maxppp - maxppp

Enfin à Marseille, Bouna Sarr, l'attaquant reconverti défenseur latéral, rêve de devenir la nouvelle idole du Stade Vélodrome.