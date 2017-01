Ligue 1 : Le FC Metz décroche un bon nul sur la pelouse du leader, Nice

Ce dimanche 15 janvier, à l'occasion de la 20ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine a bien résisté sur le pelouse du leader. Face à l 'OGC Nice, les grenats, solides défensivement, obtiennent le nul (0-0)

Dans ce choc des extrêmes, le FC Metz, a tenu bon. Sur le pelouse du leader, Nice, les Grenats, solides défensivement et un peu plus séduisants offensivement, ont décroché le point du match nul. La première titularisation dans l' entrejeu messin, de Fallou Diagne, a fait beaucoup de bien au club à la Croix de Lorraine. Le promu messin qui a fait preuve de beaucoup de solidarité et d'agressivité. Hélas, malgré des progrès dans le jeu, le FC Metz a encore pêché dans la finition et le dernier geste. Au classement, malgré ce nul inattendu, les protégés de Coach Hinschberger restent derniers, à cause d'une moins bonne différence de buts que le FC Lorient. Prochain match, ce samedi 21 janvier à domicile contre Montpellier.