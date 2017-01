Ligue 1 : contre Montpellier, le FC Metz se libère

Ce samedi 21 janvier, à l'occasion de la 21ème journée de la L1, grâce à un doublé de sa nouvelle recrue, l'attaquant malien, Cheick Diabaté, le club à la Croix de Lorraine s'est imposé contre Montpellier (2-0). Grâce à ce 3ème succès de la saison à domicile, le FC Metz remonte à la 18ème place.

Pour son 2100ème match en Ligue 1, le FC Metz a enfin offert un succès à son public. 4 mois après sa dernière victoire à domicile, le club à la Croix de Lorraine a battu ce samedi Montpellier, grâce à un doublé de son nouveau buteur malien, Cheick Diabaté. Invaincu en championnat en 2017, le promu mosellan abandonne la dernière place de la Ligue 1. Les grenats se relancent dans la course au maintien.

Deux passes décisives pour Cohade

Après son nul prometteur contre Nice, le FC Metz se devait de confirmer pour son premier match en 2017 à St Symphorien. Malgré une préparation contrariée, le staff fait appel à sa nouvelle recrue en attaque, le malien Cheick Diabaté. Dès les premières minutes, le club à la Croix de Lorraine prend le jeu à son compte. Agressifs et enthousiaste, les grenats se montrent les plus menaçants. C'est finalement sur un centre de Renaud Cohade parfaitement bien dosé et repris de la tête par Diabaté, que le club à la croix de Lorraine ouvre la marque, peu avant le quart de jeu (1-0). Cinq minutes plus tard, le FC Metz double la mise. Les 2 acteurs sont les mêmes. Sur un corner de Renaud Cohade, Cheick Diabaté s'y reprend à deux fois pour battre le gardien du MHSC (2-0).

Une deuxième période plus poussive

Après la pause, Montpellier se décide à réagir. Les protégés de Frédéric Hantz remettent le pied sur le ballon. Moins sûrs techniquement, les grenats reculent mais ils ne plient pas. Grâce à une bonne organisation défensive et beaucoup de générosité, le FC Metz va préserver ses deux buts d'écart. Plus rien ne sera marqué. Le staff peut pousser un gros ouf de soulagement. Après plus de 2 mois de disette, le promu mosellan renoue avec le succès en L1. Le club à la Croix qui se déplacera samedi prochain à Angers pour une autre bataille dans la course pour le maintien.