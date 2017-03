Ligue 1 : Le FC Metz accroché sur le fil à Saint Etienne

Ce dimanche 12 mars 2017, à l'occasion de la 29ème journée de la L1, le club à la croix de Lorraine est allé chercher le point du match nul dans le chaudron des Verts. Saint Étienne a égalisé dans le temps additionnel. Dommage pour les Grenats qui auraient pu prendre le large avec la zone rouge.

C'est un nouveau nul rageant qu'a obtenu, ce dimanche, le FC Metz à Saint Étienne. Comme contre Rennes, lors de la journée précédente, le club à la Croix de Lorraine s'est fait reprendre en toute fin de match, à cause de but égalisateur du capitaine stéphanois Loïc Perrin. Plutôt convaincant dans le jeu, les Grenats laissent donc échapper une victoire qui leur tendait les bras et qui lui aurait permis de s'éloigner des mal classés.

Le boulet de canon de Sarr

Dans l'enfer du Chaudron, le FC Metz attaque la rencontre de la meilleure des manières. Dès la première minute de jeu, Ismaïla Sarr décroche une frappe enroulée de 25 mètres qui vient se loger dans le petit filet stéphanois (1-0). Le jeune milieu de terrain sénégalais est à deux doigts de doubler la mise, quelques minutes plus tard, mais sa tête est repoussée sur la ligne par un défenseur des Verts. A la pause, le FC Metz mène donc logiquement, un à zéro.

Les grenats auraient dû tuer le match

Les Verts attaquent la deuxième période, avec plus de hargne et d'envie et à la 53ème minute de jeu, ils égalisent par leur attaquant Robert Beric (1-1). Le FC Metz laisser passer l'orage et repart à l'abordage. 10 minutes plus tard, le club à la Croix de Lorraine reprend par l'avantage grâce à son défenseur Simon Falette (2-1). Les grenats restent sur leur lancée mais ni Cheick Diabaté, ni Opa Nguette ne parviendront à inscrire le 3ème but lorrain. le FC Metz le regrettera longtemps, car dans le temps additionnel, après un coup franc de Jordan Veretout, le capitaine stéphanois Loïc Perrin égalise pour Saint Etienne (2-2). Le promu lorrain n'a donc toujours pas gagné en déplacement en Ligue 1 depuis novembre dernier. A cause de ce 2ème nul consécutif, le FC Metz perd une place au classement et pointe désormais à la 16ème place de la Ligue 1. Les Grenats comptent tout de même 4 points d'avance sur Nancy, le barragiste provisoire et 7 sur Bastia le premier relégable. Messins et Bastiais se retrouveront d'ailleurs lors de la prochaine journée à St Symphorien.