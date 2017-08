Ligue 1 : le FC Nantes lance sa saison face à un promu. Comme souvent !

Le FC Nantes a décroché samedi soir ses premiers points de la saison en l’emportant à Troyes 1/0. Réduits à dix pendant 55 minutes, les Canaris, peu inspirés dans l’utilisation du ballon, ont tout de même trouvé les ressources nécessaires pour venir à bout des Aubois, promus en Ligue 1.

Lens en 2014. Dijon en 2016. Troyes samedi soir. Depuis quelques saisons, les Canaris ont pris l’habitude de débloquer leur compteur face aux promus. Et à chaque fois sur le même score (1/0). Sauf que dans l’Aube, les Nantais ont joué à 10 pendant 55 minutes après l’expulsion d’Awaziem. «Ce carton rouge a été une source motivation supplémentaire. A la mi-temps, on s'est dit que si on gérait bien nos contres, on allait gagner» précise le milieu de terrain Adrien Thomasson. «C’est le style de victoire qui ressoude un groupe» souligne son coéquipier David Alcibiade. D’autant qu’en Ligue 1, le FCN n’avait plus triomphé en infériorité numérique et loin de ses bases depuis le 10 janvier 2009 (2/1 à Monaco).

Sala : 8 buts sur ses 15 derniers matchs de Ligue 1

Dernier buteur du FCN la saison passée face à Guingamp (14 mai 2017), Emiliano Sala est cette saison le premier nantais à avoir trouvé le chemin des filets dans l’Elite. Il était temps. L’Argentin a inscrit son 19e but en Ligue 1 avec le FC Nantes. Le huitième lors de ses 15 dernières prestations en championnat. «Je profite de cette soirée magnifique» glisse avec sourire l’ancien Niortais. Sa côte pourrait donc grimper d’ici la fin du mercato le 31 août prochain et peut être lui donner des envies d’ailleurs « Je veux continuer avec FC Nantes. Je suis Nantais» conclut-il.

Félicitation. À l'équipe pour cette victoire 1a0 victoire au mental on lâche rien on Continue à… https://t.co/6zSMmvr3dm — Walongwa Anthony (@WalongwaAnthony) August 19, 2017

Walongwa et Alcibiade assurent en défense

Privés de plusieurs éléments, les Canaris alignaient une défense inédite face à Troyes avec notamment Alcibiade, Walongwa et Djidji. Et pour la première fois de la saison, ils n’ont pas concédé de but. Mieux, David Alcibiade a délivré une passe décisive pour son baptême du feu dans l’Elite. «Je remercie Dieu car c’est extraordinaire ce qui m’arrive» affirme le Martiniquais. Son coéquipier Anthony Walongwa, qui en tant que titulaire n’avait jamais gagné en L1, savoure également. «Nous sommes cinq à mon poste. Je ne pensais pas avoir ma chance aussi rapidement. Je manquais un peu de rythme en début de match. Je n’avais joué que 30 minutes contre le Servette et 80 minutes avec l’équipe réserve» précise le Nantais. Félicités par Ranieri, Alcibiade et Walongwa ont marqué des points mais sûr que cela soit suffisant pour être prétendre à une place de titulaire face à Lyon samedi prochain.