Ligue 1 : match-nul entre le DFCO et le TFC (2-2)

Toulouse, France

Les dijonnais terminent sur un match nul dans une rencontre où chacune des deux équipes devait s'imposer. Elles n'ont pas gagné depuis le mois d'août.

Dès la 4e minute de jeu coup de théâtre en faveur des dijonnais, le gardien toulousain Baptiste Reynet, ancien du DFCO et pour qui ce match serait "très particulier", se prend un carton rouge. Il est sanctionné pour un tacle sur Julio Tavares qui venait de récupérer une mauvaise passe toulousaine et qui se montrait plus rapide que Reynet.

Dijon qui mène 0-2 à la 70e minute

Les dijonnais prennent l'avantage face aux toulousains réduits à 10. Et ça ne manque pas, les Rouges dominent la rencontre. Et à la 23e minute Nayef Aguerd marque. Un but qui sera attribué après consultation du VAR pour une position de hors-jeu signalée.

Les toulousains se réveillent et ils se créent de belles occasions qu'ils n'arrivent pas à concrétiser.

🔚C'est terminé au Stadium. Le @DFCO_Officiel et le @ToulouseFC se séparent sur un match nul 2 à 2. Malgré un double avantage, le @DFCO_Officiel n'a pu conserver son avantage. — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 2, 2018

La seconde mi-temps s'ouvre par un but du dijonnais Mehdi Abeid qui venait se prendre un carton jaune pour un coup de pied très haut sur Yannick Cahuzac.

Mais les toulousains reviennent très vite au score et égalisent. Ils inscrivent deux buts à la 72e et 77e (Max Gradel et Aaron Leya Iseka).

Dijon tente de revenir avec notamment un coup franc de Niam Slitti qui frôle le cadre. Mais le ballon ne rentre pas.

La rencontre se termine sur un match nul, score final 2-2.

"On mérite presque de le perdre"

Un résultat loin de satisfaire Olivier Dall'Oglio qui est en "colère". Même s'il sent "que cette équipe va beaucoup mieux. On est loin de ce que l'on faisait il y a un mois et demi. On est à deux doigts de quelque chose mais on a peur de se brûler pour aller chercher la victoire".

Du côté des joueurs où on a cru mettre fin à ce cycle de défaites et de matchs nuls, c'est la déception aussi. _"Sur la fin, on mérite presque de le perdre, r_emarque le milieu de terrain Frédéric Sammaritano. On s'en sort miraculeusement. On n'a pas aussi tué le match à 0-2 où on a failli mettre le troisième. On repart avec un seul point. On n'est pas loin de la faute professionnelle."