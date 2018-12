Ligue 1 - Au bout du suspense, les Girondins de Bordeaux l'emportent face à Saint-Etienne (3-2)

Bordeaux, France

Dans un Matmut Atlantique bien plus vide que lors de la réception du PSG trois jours plus tôt, les Girondins de Bordeaux avaient à cœur, ce mercredi, de conserver leur bonne dynamique et surtout de renouer avec la victoire, qui les fuyait depuis le 7 octobre en Ligue 1. C'est un match assez curieux, par moments très tendu et joué sous une pluie battante, qui a vu les Bordelais s'imposer, en toute fin de partie.

Des blessures en cascade, des fautes et des buts

Les Girondins de Bordeaux se procurent la première occasion dès la 5e minute. La frappe de Sabaly est sortie par le poteau stéphanois. Les Verts répondent et ouvrent le score au quart d'heure de jeu. Mais Jimmy Briand, bien aidé par la sortie hasardeuse de Ruffier, égalise 6 minutes plus tard (22', 1-1).

La fin de la première période est tendue, émaillée de fautes, d'erreurs techniques de part et d'autre et d'interruptions de jeu, avec les sorties sur blessure des Stéphanois Debuchy et Subotic, qui obligent l'arbitre à ajouter 8 minutes de temps additionnel. Aucune des deux équipes n'en profite, 1-1 à la pause.

Jimmy Briand, buteur contre Saint-Etienne. © AFP - Nicolas Tucat

Le match reprend sur un rythme plus soutenu, les Bordelais continuant sur leur lancée et les Stéphanois accélérant. Suite à une action confuse dans la surface des Verts, l'arbitre consulte l'assistance vidéo et siffle un penalty en faveur de Bordeaux, que Kamano se charge de transformer (57', 2-1). Les Stéphanois, visiblement agacés, prennent le jeu à leur compte. Khazri égalise, poussant au fond du but une frappe de Cabella freinée par Costil (67', 2-2).

Le match se tend, les fautes pleuvent des deux côtés. A la 75e minute, Younousse Sankharé est expulsé pour un geste d'humeur...mais après consultation de la vidéo, l'arbitre demande au joueur de revenir sur le terrain, ne lui donnant qu'un carton jaune. Furieux, le coach stéphanois ne tient pas en place dans sa zone technique. La fin de match est nerveuse. Sur un corner, dans les dernières secondes du temps réglementaire, Pablo place une tête piquée rageuse et imparable (90', 3-2) qui donne la victoire finale aux Girondins.

Les réactions

Les Girondins de Bordeaux avaient le sourire, en sortant des vestiaires après le match. Mais ils ont été plusieurs à évoquer la fatigue physique due au calendrier serré et à l'enchaînement de matchs d'importante intensité. Le coude entouré d'un bandage, pour un hématome sans gravité, Benoît Costil a regretté que les adversaires de Bordeaux aient souvent davantage de jours de récupération.

Benoît Costil : "On soigne, on joue et on avance !" Copier

Quant à Eric Bedouet, qui a trouvé le match étrange, avec les deux équipes qui connaissent chacune leur tour des passages à vide, il a prédit, pessimiste, que les efforts consentis allaient "se payer un jour." Un joueur de Bordeaux s'est d'ailleurs blessé hier, en première mi-temps : Zaydou Youssouf est victime d'une entorse du genou. Il passera des examens complémentaires ce jeudi.

Eric Bedouet : "On n'a pas calculé, on est allés au bout de nous-mêmes" Copier

Le film du match

5' - La lourde frappe de Sabaly, aux 20 m, s'écrase sur le poteau stéphanois.

16' - L'ouverture du score pour Saint-Etienne. Servi par Cabella, Diony trompe Costil du plat du pied. 0-1.

22' - Bien aidé par Ruffier, auteur d'une sortie hasardeuse et qui vient violemment percuter son propre défenseur Subotic, Jimmy Briand égalise pour Bordeaux. 1-1.

29' - Interrompu pendant plus de 5 minutes, le match reprend après l'évacuation sur civière de Subotic.

37' - Bel arrêt de Ruffier devant Karamoh ! Sur le corner qui suit, le gardien stéphanois dégage à nouveau un ballon dangereux, d'une claquette.

50' - En position idéale de frappe, Salibur manque le cadre bordelais d'un cheveu.

56' - Penalty pour Bordeaux ! Kamano transforme, en prenant Ruffier à contre-pied. 2-1.

67' - Sur une action aussi curieuse que le premier but bordelais, Saint-Etienne égalise, avec Khazri qui pousse au fond des filets une frappe freinée par Costil. 2-2.

75' - Younousse Sankharé est expulsé pour un geste d'humeur. Mais l'arbitre revient sur sa décision après consultation de la vidéo. Le Bordelais ne reçoit qu'un jaune et reprend sa place.

87' - Arrêt de Costil sur une frappe de Beric.

90' - Tête piquée de Pablo, sur corner, qui donne l'avantage à Bordeaux alors que débute le temps additionnel ! 3-2.

Les résultats de la 16e journée de Ligue 1

Ligue 1 : le classement