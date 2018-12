PSG-Nantes - Thomas Tuchel : "Je veux gagner et toute l’équipe veut gagner, ce serait parfait pour finir l’année !"

Paris, France

À 24 heures du dernier match de l'année 2018 pour le PSG face à Nantes (ce samedi à 21h au Parc des Princes), Thomas Tuchel est venu donner des nouvelles de son groupe et sa vision sur cette rencontre de la 19e journée de Ligue 1.

Neymar est déjà au Brésil, est-il parti avec votre autorisation ?

"Oui, bien sûr avec mon autorisation, c'est mieux non ? (sourire). Il a joué blessé contre Belgrade. C'était un risque. Nous sommes heureux que les choses n'aillent pas plus mal après le match. Ney veut toujours jouer, mais ce n'était pas le moment de prendre des risques."

Vous restez sur deux nuls en L1, Nantes s'est une bonne occasion de se relancer ?

"Absolument, je veux gagner et toute l’équipe veut gagner. Ce serait parfait pour finir l’année. C’est un grand défi, Nantes a un coach avec beaucoup d’expérience. Ils sont très courageux. Ils ont aussi eu le problème de matchs annulés. C’était important pour nous de retrouver le rythme et les sensations face à Orléans. Je suis très content. Je suis confiant, nous sommes prêts pour demain. Cela fait longtemps que nous n’avons pas joué en Ligue 1. Ce sera difficile de gagner, mais c’est l’objectif."

Les deux nuls en championnat sont physiques ou psychologiques ?

"Les deux et c’est normal. Il y a eu la Coupe du Monde, un nouvel entraîneur et beaucoup de matchs. Mais ce n’est pas une excuse pour ne pas être prêt contre Nantes. C’est pour cela que l’on a changé quelques joueurs contre Bordeaux et Strasbourg, c’est nécessaire pour être frais dans la tête. C’est normal d’avoir un peu de fatigue, mais nous sommes professionnels et on doit s’adapter."

Vous avez annoncé que vous souhaitiez que le club recrute toujours un n°6 cet hiver, quel profil souhaitez-vous pour ce joueur ?

"C’est très facile, un autre Verratti et un autre Marquinhos et là... je suis heureux (sourire). On doit trouver ! Il faut des garçons top avec une top mentalité."

