Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux calent face à Guingamp (0-0)

Les Girondins de Bordeaux l'avaient répété, ils voulaient "enchaîner" après leur victoire dans le derby de la Garonne. Face à Guingamp, ce mercredi, en match en retard de la 23e journée de Ligue 1, les Bordelais ne font pas mieux qu'un match nul et vierge (0-0).

Bordeaux, France

Loin d'être un match "bonus", la rencontre en retard de la 23e journée de Ligue 1 entre Bordeaux et Guingamp, ce mercredi, devait permettre aux hommes d'Eric Bedouet et Ricardo de laisser définitivement derrière eux leur début d'année raté (4 défaites consécutives toutes compétitions confondues). "Peu importe la manière, il faut gagner" avait déclaré Eric Bedouet ce lundi. Mais les Girondins ont dû se contenter du match nul (0-0.

Des situations...et des maladresses

Lucides, les Bordelais avaient admis avoir trop reculé face à Toulouse, ce dimanche. Visiblement désireux de montrer un autre visage, ils se portent vers l'avant dès le début du match, profitant des largesses défensives guingampaises. Mais la maladresse et les mauvais choix ne permettent pas de concrétiser les bonnes situations, à l'image de Karamoh, seul, qui envoie instantanément en tribunes un ballon qu'il semblait avoir le temps de contrôler (30e). Guingamp finit par se réveiller et des frissons parcourent les tribunes bordelaises en fin de première mi-temps, sur une frappe enroulée de Blas qui frôle la transversale de Costil (44e).

Le petit miracle bordelais

Victimes de leur déchet technique, et de fautes qui hachent le match, les deux équipes sont dos à dos à la pause (0-0). De retour sur la pelouse, Bordeaux retombe dans ses travers tandis que Guingamp procède en contre et une incroyable occasion: Jovanovic oblige son propre gardien à un arrêt réflexe sur sa ligne. Costil repousse dans les pieds de Nolan Roux...à moins de 3 mètres du but, l'attaquant breton manque le cadre (52e). Un miracle pour Bordeaux, en souffrance malgré la possession en sa faveur.

Yann Karamoh sifflé par le Matmut Atlantique

Guère à son avantage dans ce match, qui l'a vu envoyer quelques ballons en tribunes et multiplier les mauvais choix, Yann Karamoh, dont c'était le premier match depuis sa réintégration au groupe, a été copieusement sifflé par les spectateurs du Matmut Atlantique à sa sortie, à la 75e minute. Son remplaçant, Kamano, a la balle de la victoire au bout du pied à la 90e minute, mais le gardien breton se couche bien. Score final 0-0.

Le film du match

12' - La frappe en angle fermé de Karamoh est cadrée mais Caillard est sur la trajectoire.

28' - La frappe puissante de Benezet est contrée par Jovanovic.

33' - Benezet accélère et dépose la défense bordelaise mais il croise trop sa frappe.

35' - Maja remise pour Plasil, dont le tir à l'entrée de la surface est capté par Caillard.

44' - A 20m, Ludovic Blas a le temps d'armer sa frappe enroulée. De justesse au-dessus.

49' - Il y a le feu dans la surface guingampaise ! Les Bretons finissent par se dégager.

52' - Incroyable occasion ratée par Guingamp ! Costil est obligé par sa propre défense à un arrêt réflexe, dans les pieds de Roux...qui, à moins de 3 mètres du but, envoie le ballon au-dessus !

63' - L'arrêt de Costil sur une frappe lointaine de Lucas Deaux !

70' - Accrochage le long de la ligne de touche entre De Préville et Traoré, vexé d'avoir concédé la touche.

74' - Sur une belle tête décroisée, Jules Koundé trouve la barre bretonne !

90' - Caillard se couche bien sur la frappe de Kamano.