Ligue 1 : le TFC miraculé face à Caen (1-1)

Le but d'Enzo Crivelli a crucifié Kelvin Amian et le TFC

Toulouse, France

Le TFC n'a plus gagné en Ligue 1 au Stadium depuis le 25 aout (11 matchs). Une nouvelle fois, les Toulousains n'ont pas été suffisamment efficaces pour l'emporter face à Caen (1-1). Toulouse est 15e.

Le TFC s'est réveillé trop tard

Le TFC, dos au mur, s'est procuré plus d'occasions dans les dix dernières minutes de jeu que dans l'ensemble du match.

Caen, motivé pour sortir de la zone de relégation, a été le plus entreprenant en première mi-temps. Et ça a payé avec Enzo Crivelli quelques secondes avant la mi-temps (45+3).

Encore Max-Alain Gradel

Au retour des vestiaires, les Toulousains se sont montrés plus dangereux. Mais il faudra attendre l'expulsion du Caennais Ismaël Diomandé et le coup franc de Max-Alain Gradel (90+2) pour voir le TFC sauver les meubles. C'est le dixième but du milieu de terrain toulousain cette saison.

Toulouse stagne à la 15e place. Caen est toujours relégable, 18e de Ligue 1.