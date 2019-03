Ligue 1 - TFC-Guingamp : une victoire à la maison qui fait du bien (1-0)

Toulouse, France

Le TFC a mené et l'a emporté face à une équipe de Guingamp fébrile ce dimanche 10 mars lors de la 28e journée de Ligue 1 (1-0). Les Toulousains sont 15e de Ligue 1, Guingamp reste bon dernier du classement.

Le but du break refusé par le VAR

Toulouse a enfin réussi à l'emporter à la maison ! Une prouesse impossible à réaliser pour les hommes d'Alain Casanova depuis aout dernier. Face à la lanterne rouge de la Ligue 1, le TFC a mené, et a ouvert le score en premier, dès la 20e minute de jeu et un but de l'attaquant Yaya Sanogo.

Aux Bretons de courir après le score, une situation qu'a bien connue le TFC cette saison. Ce qui ne l'a pas empêché de maitriser son match. Les Violets ont même réussi à faire le break à la 71e minute de jeu grâce à Issiaga Sylla... un but refusé à cause de Mathieu Dossevi signalé hors-jeu par le VAR.

Toulouse est toujours 15e de Ligue 1, mais respire grâce à cette petite victoire à la maison. Prochain match vendredi 15 mars à Nice.