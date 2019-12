Ligue 1 : le Stade Rennais arrache une belle victoire contre Saint-Etienne (2-1)

La joie de Damien Da Silva auteur du but de la victoire

Ils nous ont refait le coup de Toulouse. Tenu en échec par de solides stéphanois, les Rouge et Noir sont allés chercher la victoire dans les ultimes secondes de la partie grâce à une tête sur corner de Damien Da Silva (93e). un but venu récompensé un deuxième acte très maîtrisé avec beaucoup d'envies et d'intentions côté Breton.

En première période les Stéphanois avaient pourtant ouvert le score par Diony (19e) avant que Raphinha n'égalise pour les Rennais (25).

Les réaction (à venir)

Revivez la rencontre grâce au live commenté

Prochain match pour le Stade Rennais à Metz ce mercredi pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 (19h). Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Armorique à partir de 18h45.