Ligue 1 : le PSG réussit sa dernière sortie en 2019 en battant Amiens 4-1

Les Parisiens peuvent partir en vacances sereins. Le PSG s'est imposé, ce samedi, face à Amiens. Une victoire 4 buts à 1, sur la pelouse du Parc des Princes, pour la 19e journée de Ligue 1. À mi-parcours en championnat, les hommes de la capitale, champions d'automne, comptent 7 points d'avance sur Marseille et comptent un match en retard (face à Monaco le 15/01).

45 premières minutes maîtrisées

Les Parisiens sont rapidement rentrés dans cette partie, appliqués et sérieux, le PSG a ouvert le score dès la 10e minute sur un magnifique jeu en triangle entre Icardi - Neymar - Mbappé. Le crack de Bondy en bénéficie pour filer seul au but face à Gurtner et le trompe d'un piqué malin. Les Rouge et Bleu ont ensuite buté sur le gardien picard.

Paris aggrave le score en seconde période

Dès le retour des vestiaires, Neymar enfonce le clou avant de voir Kylian Mbappé s'offrir un doublé peu après l'heure de jeu. Un léger relâchement des Parisiens a permis à Mendoza de tromper Keylor Navas sur une belle reprise du gauche après un centre en retrait. Mauro Icardi a conclu la soirée dans son registre avec un but de renard des surfaces à la 84e minute.

Les Parisiens reprendront l'entraînement le 2 janvier pour préparer les 32e de finale de Coupe de France. Au programme, un derby francilien et très déséquilibré, dimanche 5 janvier, face à Linas-Montlhéry. Les amateurs de l'Essonne évoluent en 6e division.

