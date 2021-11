Ligue 1 - Lorient peut-il viser autre chose qu'un exploit contre Rennes ?

Moffi, Grbic, Le Fée et le FC Lorient marquent trop peu, et s'attendent à souffrir face à Rennes

Sept matchs consécutifs en Ligue 1 sans victoire, dont trois défaites d'affilée, d'un côté. Douze rencontres de rang (Ligue 1 et Ligue Europa Conférence) sans défaite, et notamment neuf victoires, de l'autre. Six joueurs majeurs absents du premier côté, un effectif au complet de l'autre. Des prestations collectives bien différentes, une attaque en panne d'un côté et en feu de l'autre, et des statistiques diamétralement opposées dans bien des domaines.

Les dynamiques et les chiffres diamétralement opposés

Le derby breton de la 15e journée de Ligue 1 entre Lorient et Rennes s'annonce bien déséquilibré ce dimanche à partir de 15h sur la pelouse du stade du Moustoir. Les Merlus sont dans le dur à plusieurs titres et reculent progressivement au classement depuis deux mois, les Rennais n'en finissent plus d'émerveiller et de grimper dans la hiérarchie.

On peut se demander pourquoi jouer le match

"Quand on regarde tout ça, on peut se demander pourquoi jouer le match" sourit même Christophe Pélissier, l'entraîneur du FC Lorient, pour qui le Stade Rennais fait figure actuellement de "meilleure équipe de France, sans contestation possible".

Et alors que tout semble promettre un derby périlleux à ses joueurs, le technicien des Merlus lui veut voir l'occasion de n'avoir rien à perdre et tout à gagner. "On n'est pas là en victimes non plus. On a su être très bons face aux grosses écuries en début de saison" rappelle-t-il en référence aux trois succès en trois matchs contre Monaco, Lille puis Nice.

Une attaque quasi muette, un réalisme disparu

Reste, à l'époque, que le FCL faisait preuve d'un réalisme froid et maximal, quand aujourd'hui l'attaque ne marque presque plus. Moffi, Grbic et Laurienté, de retour récemment de blessure, doivent faire mieux. "Quatre buts pour Armand, deux pour Terem et un pour Adri, ce n'est pas normal. Ils doivent faire beaucoup mieux". Avec seulement 13 buts mis, et moins de dix tirs au but par match en moyenne, le FCL fait d'ailleurs figure d'attaque la plus stérile de Ligue 1... quand celle de Rennes est celle qui frappe le plus au but du championnat.

Si on bat Rennes, ce sera un véritable exploit

En comptant sur l'appui d'un stade plein craquer, Christophe Pélissier veut y croire. "On va vendre chèrement notre peau, malgré la supposée différence avant le match. C'est à nous d'inverser ça et de faire l'exploit. Si on bat Rennes, ce sera un véritable exploit".