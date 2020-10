Ligue 1 : Après un entrée digeste, le plat de résistance attend les Girondins en octobre et novembre

Les Girondins ont repris l'entraînement ce lundi au château du Haillan pour préparer le déplacement à Marseille ... Mais pas que ! En effet, après une entrée plutôt digeste, c'est le plat de résistance qui arrive pour les Girondins dans les prochaines semaines et il devrait bien leur tenir au corps.

Ils vont jouer leur "Ligue des Champions" en octobre et novembre. Après Marseille, ils vont affronter Monaco, Rennes ou encore le PSG. Que des gros de la Ligue 1. Il y aura aussi Montpellier, Lille et Saint-Etienne au menu. Autant dire qu'il va falloir sérieusement monter le curseur pour les Bordelais. Pas d'un cran mais de plusieurs. On devrait vraiment savoir ce que les joueurs de Jean-Louis Gasset ont dans le ventre alors qu'ils ont réalisé un début de saison en demi-teinte. Meilleure défense du championnat, les Girondins devront montrer autre chose au niveau offensif. Et Hatem Ben Arfa pourrait bien les aider. Il devrait être du déplacement au Vélodrome et peut-être même entrer en jeu samedi (21h).

Pendant ce temps-là, Jules Koundé continue de briller. Le jeune défenseur, passé par Landiras, la Brède et bien sûr les Girondins de Bordeaux, a marqué son premier but avec le maillot bleu. Pas encore avec celui des grands mais avec celui des espoirs. Jules Koundé a offert la victoire à l'équipe de France contre la Slovaquie dans un match qualificatif pour l'Euro Espoirs de 2021. Il progresse de jour en jour et sa première sélection avec Didier Deschamps n'est vraiment plus très loin.