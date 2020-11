Ligue 1 : Monptellier, une équipe toujours aussi accrocheuse mais de plus en plus joueuse face aux Girondins

Ce samedi à 17h, les Girondins reçoivent Montpellier au Matmut Atlantique. Une équipe toujours aussi costaud. Si le MHSC n'est pas toujours brillant ou spectaculaire, ses joueurs ne lâchent jamais rien. Ils ne trichent pas comme on dit. Les attitudes sont toujours irréprochables. Leur entraîneur, Michel Der Zakarian, ne laisse rien passer à ce sujet.

D'ailleurs, les Héraultais sont connus et reconnus pour l'agressivité qu'ils mettent dans leurs matchs. Alors bien sûr, sur une saison, ça leur coûte quelques cartons rouges. Il y a deux semaines, ils ont fini à neuf contre Reims. Mais cet état d'esprit, leur permet surtout de réaliser de bonnes saisons et de souvent finir dans la première partie de tableau.

à lire aussi Ligue 1 : Montpellier implose à la Mosson face au Stade de Reims

Mais cette équipe est aussi devenue joueuse au fil du temps. On ne finit pas 6e de la Ligue 1 comme il y a deux ans en ne mettant que la semelle. Il y a aussi de plus en plus de talents dans cette équipe. Le duo d'attaquants Delort - Laborde est l'un des meilleurs de notre championnat. Cette saison, ils en sont déjà à cinq buts et six passes décisives à deux. Montpellier peut aussi s'appuyer sur de vrais bons joueurs de ballon. Mollet et Savanier au milieu ou Mavididi en attaque. Derrière ça ne bouge que rarement. Même quand on a 43 ans comme Vitorino Hilton.

Après quatre match sans victoire, les Héraultais vient de se relancer en gagnant à Saint-Etienne (0-1) avec un état d'esprit retrouvé. Ce n'est franchement pas le moment de les prendre. Les Girondins devront avoir du répondant s'ils ne veulent pas se faire marcher dessus.