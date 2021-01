Ligue 1 : L'OGC Nice s'offre de l'air avec une victoire sur la pelouse de Lens

Première victoire en 2021 pour l'OGC Nice ! Les niçois s'imposent 1 à 0 sur la pelouse de Lens grâce à un but de Youcef Atal.

Enfin une victoire ! Les hommes d'Adrian Ursea n'avaient plus gagné en L1 depuis le mois de décembre, ils y sont enfin parvenus sur le terrain de Lens (0-1). Les Aiglons s'offrent de l'air au terme d'une semaine compliquée !

Premier acte ennuyeux

La première mi-temps fut des plus soporifiques. Entre une équipe de Lens empruntée par son match à Marseille dans la semaine (victoire 1-0), et des Niçois tétanisés par la peur d'une nouvelle contre-performance, le spectacle fut aux abonnés absents. Les travées vides de Bollaert - certes garnies de chants artificiels - ne font qu'ajouter de la morosité à une après-midi qui n'en avait guère besoin. Seule une tête non cadrée de Ganago à la demi-heure a fait passer un frisson aux deux bancs. Le trio Reine-Adelaïde - Gouiri - Dolberg ne s'est pas montré assez tranchant pour mettre en danger l'arrière garde du promu nordiste.

Deuxième mi-temps sur un autre rythme

Au retour des vestiaires, les Aiglons affichent de meilleures intentions. A peine 5 minutes après la reprise, Youcef Atal est décalé côté droit par Kasper Dolberg, il feinte son centre et sa frappe trompe Jean-Louis Leca (0-1, 50eme).

Les Lensois vont alors procéder à 4 changements. Le bloc Niçois descend de quelques mètres et a failli se faire punir lorsque Ganago s'est écroulé dans la surface. Heureusement, après consultation du VAR, l'arbitre ne sifflera pas pénalty. Les Niçois procèdent alors par contre, sur l'un d'eux, Amine Gouiri parti à la limite du hors-jeu voit son ballon piqué échouer au dessus des cages de Leca. Les hommes d'Adrian Ursea n'ont finalement eu plus qu'à gérer jusqu'à la fin de match sans être réellement inquiétés par le promu.

Une victoire qui fait du bien après une semaine mouvementée à Nice et qui permet aux Aiglons de remonter provisoirement à la 13e place de L1 avec 26 points.