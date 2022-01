Ligue 1 : Le PSG corrige le stade de Reims 4 buts à 0 au Parc des Princes

Pour ce match de clôture de la 22e journée de Ligue 1, le PSG accueillait le Stade de Reims. Les parisiens se sont imposés 4 buts à 0 grâce à Marco Verratti, Sergio Ramos, Danilo Pereira et un but contre son camp du Rémois Wout Faes.

Après avoir dominé les Rémois pendant les 17 premières minutes de jeux, les parisiens ont manqué de rythme jusqu'à la 43e minute. C'est finalement Marco Verratti qui ouvre le score du pied gauche pour le PSG à la 44e minute de jeu, juste avant la mi-temps. Un petit évènement puisqu'il s'agit du premier but de la saison pour l'italien. Il n'avait pas marqué depuis mai 2017 face à Bastia et met donc fin à une série de 101 rencontres sans marquer.

Après un début poussif en seconde mi-temps, Sergio Ramos est venu réveiller le Parc des Princes avec un but à la 61e. Il s'agit de son premier but avec le PSG. Léo Messi fait son retour sur la pelouse à la 62e minute. Contaminé par le Covid-19 pendant la trêve hivernale, il n'avait pas joué depuis un mois.

Les parisiens ont ensuite continué à dérouler. Le troisième but arrive la 67e avec un but contre son camp du Rémois Wout Faes. Vient ensuite le quatrième but avec une frappe de Danilo Pereira à la 75e.

Le prochain match du PSG en championnat sera le 6 février face à Lille.