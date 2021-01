Ligue 1 (19e journée) : l'AS Saint-Etienne à Reims pour passer la seconde

Après un match nul convaincant face à Paris mercredi, les footballeurs stéphanois se déplacent sur la pelouse de Reims ce samedi à 21h pour la 19e journée de Ligue 1. Un duel historique entre deux des plus grands clubs du foot français mais qui concerne cette saison le bas de tableau : le 15e accueille le 14e.

Jessy Moulin : "Bonifier les points pris"

L'occasion de faire fructifier la série positive des Stéphanois de 7 matches sans défaite, même si l'on est loin de la période où les Verts étaient au point mort et enchainaient les défaites. Aujourd'hui l'ASSE n'a plus perdu depuis le 21 novembre et c'est une première avancée mais 6 matches nuls et 1 seule victoire c'est malgré tout trop peu. Il faut vite passer la seconde pour le gardien Jessy Moulin qui espère "bonifier tous les points pris, ces matches nuls où on a eu les occasions sans concrétiser. C'est sûr qu'à un moment donné il va falloir prendre des points !".

Claude Puel : "Paris, pas le meilleur match"

Le résultat face au Paris-Saint-Germain marque naturellement les esprits mais est-ce la meilleure prestation des Verts sur les 7 rencontres sans défaites ? "Non", répond le manager Claude Puel. "Les 7 matches ont été intéressants. Là on focalise un peu plus parceque c'est le PSG. Quelque soit l'adversaire sur cette série, on a été à la hauteur et nous avons même été souvent supérieurs à nos adversaires. Il y a une régularité que l'on veut préserver dans la mentalité, dans la solidarité, dans les aspects tactiques. On a du travail à faire et il faut continuer à avancer et produire du jeu. On a encore du chemin".

Moukoudi : "Il va falloir compter sur nous"

Malgré tout, d'avoir tenu tête fièrement au Paris Saint Germain en milieu de semaine, c'est désormais une certitude qui vient s'ajouter aux progrès faits ces derniers temps par les coéquipiers du défenseur Harold Moukoudi : "Il faut garder cet état d'esprit et ce qu'on a pu faire de bien. Être prêt. Il va falloir compter sur une nous et on espère une victoire". Un succès qui permettrait de rattraper peu à peu le retard accumulé au cour d'un automne désastreux et de préparer encore plus sereinement les prochaines échéances, dont le derby retour dans 15 jours dans le Chaudron. Il faudra faire avec une équipe de Reims qui revient bien et qui reste sur 4 matches sans défaites (2 victoires et 2 nuls). Un adversaire qui présage de nouveau un affrontement relevé car pour le manager Claude Puel "il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a commencé par la coupe d'Europe, qui a fait un suer championnat la saison dernière, qui a peu changé son équipe. Ils ont pris un départ difficile mais ils reviennent bien dans la course. Ce sera un match très difficile, 3 jours après celui du PSG".