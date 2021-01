EN DIRECT - Suivez Reims-ASSE, pour la 19e journée de Ligue 1

C'est le deuxième match en 4 jours pour les Stéphanois. Après avoir tenu tête brillament à une équipe parisienne qui n'aura pas déméritée, les Verts se déplacent aujourd'hui sur la pelouse du stade Auguste Delaune de Reims. L'objectif est clair, regagner l'Etrat avec les 3 points et donc s'éloigner encore un peu plus de la zone dangereuse. Ce match s'annonce important pour les deux formations au vu de leur classement dans ce championnat de Ligue 1. Les Remois actuel 15e du championnat feront tout pour renverser les stéphanois, 14e de ligue 1 et donc adversaires directs. Pour rappel, le dernier match entre les deux formations s'était déroulé le 26 février 2020, il y a presque un an, les deux équipes s'étaient alors séparées sur le score nul d'un but partout.

Suivez Reims-ASSE, dès 20h30 ce samedi 09 janvier 2021 en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire

Commentaires : Kévin Boderau, Florian Levêque et Paul d'Evect