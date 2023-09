Ligue 1 : 1ère défaite du PSG au parc face à Nice (2-3)

Après un début de soirée ou l'indispensable hommage à Marco Verratti a fait couler les larmes du petit hibou et de ses fans, on espérait retrouver le sourire, ce ne fut pas le cas. Manquant souvent d'agressivité et d'idées le PSG a signé sa première défaite à domicile...

Marco Verratti, Italien et parisien pour toujours.... © AFP - FRANCK FIFE Les niçois entrés dans le match en jouant haut sont récompensés dès leur première occasion à la 20ème minute grâce à Moffi dans la surface après un ballon perdu de Mbappé (0-1). Kylian qui se rachète 9 minutes plus tard sur une frappe parfaite du droit à l'entrée de la surface et sans contrôle après un centre d'Hakimi pour le 1-1 partout, score qui ne changera pas jusqu'à la mi-temps. ⓘ Publicité Au retour des vestiaires le PSG pas concentré, manquant d'agressivité perd un ballon devant la surface niçoise et se fait surprendre sur une contre attaque éclair avec Moffi qui centre en retrait pour Laborde (53eme 1-2). Les entrées de Ugarte, Kolo Muani et Barcola après l'heure de jeu sont refroidies dès la 66ème par Moffi pour le doublé sur une nouvelle contre attaque ou la défense parisienne se fait balader (1-3). Malgré la superbe réduction du score sur une reprise de volée de Mbappé à la 87ème minute et une fin de match débridée, le PSG s'incline au parc. Une première défaite à oublier vite pour le prochain rdv capital à la maison mardi prochain en LDC contre Dortmund. Rencontre à vivre sur France Bleu Paris pour une grande soirée de 20h à minuit. loading