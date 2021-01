Ligue 1 (J20) : le match Lorient - Dijon reporté à cause du coronavirus au FCL

La rencontre de la 20e journée de Ligue 1 entre Lorient et Dijon, prévue dimanche, est reportée. Décimé par le coronavirus dans ses rangs, le FCL ne dispose pas de suffisamment de joueurs à aligner sur la feuille de ce match crucial dans la course au maintien.

Comment pouvait-il finalement en être autrement vu les ravages du coronavirus dans les rangs du FC Lorient ? C'est désormais officiel, la rencontre de la 20e journée de Ligue 1 entre le FCL et Dijon, prévue ce dimanche à 15h au Moustoir, est reportée.

Douze cas positifs au FC Lorient

Ainsi vient de l'annoncer la Ligue de Football Professionnel, alors que douze joueurs des Merlus ont été testés positifs au Covid-19, dont 11 des 30 membres du groupe professionnel. Le club lorientais n'était plus en mesure d'aligner un nombre suffisant de joueurs sur la feuille de match de cette rencontre importantissime dans la course au maintien entre le FCL (19e) et le DFCO (18e). Le protocole médical de la LFP prévoit qu'il faut au moins 20 joueurs testés négatifs dont un gardien de but.

Match reporté à une date inconnue

"Après avis de la commission nationale COVID FFF, constatant l'absence certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs du FC Lorient pour cause de tests RT-PCR positifs pour son match contre le Dijon FCO, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre de l’article 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2020/21, décide de reporter le match FC Lorient - Dijon FCO" indique le communiqué de la LFP.