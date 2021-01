EN DIRECT - Suivez Strasbourg - ASSE, pour la 20e journée de Ligue 1

Lors de leur dernier match, les Verts ont souffert en déplacement à Reims, perdant la rencontre sur le score de 3-1 et perdant aussi leur défenseur Panayiótis Rétsos. Une semaine après et alors que l'actualité des Verts a été mouvementée, les Hommes de Claude Puel, se déplacent au stade de la Meinau de Strasbourg pour tenter de battre ceux de Thierry Laurey. En ce dimanche c'est le début de la seconde partie du championnat qui débute, et ce match s'annonce déja important pour l'ASSE qui pointe actuellement à la 16e place de Ligue 1.

