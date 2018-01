Nantes, France

Les Canaris repartent de Toulouse avec un point seulement. Seulement, car jusqu'à la 94ème minute du temps additionnel - soit une minute avant le coup de sifflet final - ils menaient sur le score de 1-0. Un but nantais inscrit à la 19ème minute et signé par Rene Khrin après une tête sur un corner. Ensuite ? Les Canaris se sont bien regroupé, en bloc comme a leur habitude. D'abord en laissant venir les Toulousains pour les prendre en contre. Puis en exerçant un pressing qui a considérablement gêné le TFC dans la construction.

Longtemps, le FC Nantes a semblé maîtriser totalement son sujet. La défense, emmenée par un Nicolas Pallois irréprochable, n’a été que rarement mise en difficulté par une attaque toulousaine peu inspirée. Mais les Nantais n’ont plus eu la moindre ambition dans le jeu après la pause devant les 99 supporteurs nantais qui avaient fait le déplacement. Une deuxième mi-temps qui a démarré sur un petit rythme puisque les deux équipes cherchaient avant tout à conserver le ballon mais les déchets étaient nombreux dans la moitié de terrain. Les Violets de leur côté poussaient (58% de possession au final sur l'ensemble de la rencontre) mais n'ont pas eu de réelles occasions dans la seconde période pour inquiéter Tatarusanu.

On semblait se diriger vers les trois points pour les Nantais mais c’est finalement l’inévitable Max-Alain Gradel, auteur des quatre derniers buts des Toulousains en L1, qui a permis aux siens de décrocher un nul qui paraissait inespéré. A la 94ème minute, l'attaquant téféciste s'écroule dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas une seconde. Penalty généreux sifflé, et transformé, par l'international ivoirien qui se fait justice. Conséquence : deux points qui s'envolent pour les Canaris. De quoi nourrir des regrets, et de la colère aussi, preuve en est Claudio Ranieri n'a même pas pris la parole à la fin de la rencontre.

Prochain match pour les Nantais : la réception de Bordeaux à la Beaujoire, samedi 20 janvier à 17h.

Les réactions

Valentin Rongier (milieu de terrain) : "Même si cette équipe de Toulouse n'est pas en confiance, on les a laissé jouer. Ce sont des joueurs de qualité, qui peuvent faire mal à n'importe quel moment à l'adversaire donc on ne peut s'en prendre qu'à nous. On n'aurait pas dû reculer. Quand tu as un score comme ça à tenir, il faut qu'on le fasse jusqu'au bout et je comprends que le coach soit énervé. C'est le genre de match qui compte beaucoup à la fin du championnat avec deux points perdus".

Nicolas Pallois (défenseur) : "On a bien défendu tout au long du match. Je pense qu'ils n'ont pas eu de très grosses occasions de buts mais à côté de ça on a manqué de justesse technique. On perdait trop vite le ballon. C'est compliqué, après on a eu la chance de marquer rapidement sur coup de pied arrêté et on n'a pas su mettre ce deuxième but qui nous aurait permis de tuer le match. On les a laissé, à la fin ils étaient tous devant pour égaliser [...] Sur le penalty, le gardien touche un petit peu l'attaquant toulousain donc ce sont deux points perdus pour nous mais si on gagne samedi contre Bordeaux on aura malgré tout pris 4 points en une semaine".

