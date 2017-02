Ligue 1, 21è journée : Face au SCO, danger pour le TFC

Le TFC, 10è de Ligue 1 avant le début de cette 21è journée, reste sur cinq défaites consécutives toute compétition confondue à l'heure de recevoir Angers cet après-midi (15h). En cas de mauvais résultats face aux angevins, la zone de relégation se rapprocherait à grands pas pour la bande de Dupraz.

Essayer de remettre la marche avant. Relancer la machine violette, enrayée depuis la mi-décembre... Sur le papier, le constat est glaçant pour les footballeurs haut-garonnais et leurs supporters : sur les 15 derniers points qui étaient à distribuer en championnat, l'équipe du capitaine Braithwaite n'en a engrangé... qu'un seul. (1-1 contre Nancy, 18è journée ). Un petit match nul, suivi d'une série de cinq défaites consécutives toute compétition confondue.

Une attaque en panne sèche depuis 4 matchs de Ligue 1

Dijon, Nantes, Bordeaux, Saint-Etienne en championnat, Marseille en Coupe de France... les bourreaux du TFC se succèdent à l'extérieur comme à domicile, dans son jardin du Stadium. Et ce qui inquiète, c'est le mutisme de ses attaquants : lors de ses 4 derniers matchs de L1, le TFC n'a pas inscrit le moindre but ! Peut-être que l'arrivée d'Andy Delort en provenance des Tigres de Monterrey (Mexique) permettra aux violets de retrouver le chemin des filets...

La zone rouge se rapproche...

Car le besoin de buts, de confiance et surtout, de points, est pressant. Il n'y a pas si longtemps, le TFC pouvait se permettre de lorgner sur les places européennes occupées par Guingamp et Lyon, alors à portée de tir. Plusieurs journées plus tard, le classement du TFC n'a pas changé, mais la donne, elle, si. En bas du classement, l'écart s'est réduit tandis que le Téf, lui, fait du surplace. A tel point que le club du président Sadran n'est plus qu'à 4 points de la zone rouge.

Ce groupe mérite d'être mieux classé - Pascal Dupraz, coach du TFC.

Mais pas de quoi inquiéter outre mesure Pascal Dupraz, l'entraîneur du TFC. " Ce groupe a beaucoup d'avenir, et mérite d'être mieux classé. Les derniers buts qu'on prend prouvent qu'on manque de gestion, et de chance. J'ai passé mon mercredi à analyser nos erreurs, nous essayons de comprendre, de corriger. Les joueurs sont irréprochables à l'entraînement, et je prends un plaisir énorme à les coacher. Il ne reste plus qu'à repartir de l'avant". Et pour suivre la réaction attendue du TFC face au SCO d'Angers, rendez-vous sur france bleu Toulouse à partir de 15 heures pour vivre cette rencontre en intégralité.