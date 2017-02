Ligue 1, 23è journée : Grâce à ses recrues, le TFC écrase Angers et se relance (4-0)

Le TFC, qui restait sur une série de 4 défaites en Ligue 1 sans marquer le moindre but, s'est relancé en écrasant Angers 4-0, grâce, notamment à ses deux recrues hivernales, Corentin Jean (une passe décisive, un pénalty provoqué) et Andy Delort (un but). Le TFC reste 10è de Ligue 1.

Leur dernière victoire datait du 10 décembre dernier (3-2, face à Lorient)... Depuis, les violets se sont englués dans le ventre-mou du classement, enchaînant les défaites (4 consécutives en Ligue 1, sans marquer le moindre but) et les prestations ternes. Autant dire que ce réveil (4-0) face au SCO d'Angers est des plus spectaculaires. Et libérateurs. Toujours 10è du classement, (29 points) les violets prennent leur distance avec la zone rouge en repoussant leur adversaire du jour à 6 points.

Corentin Jean et Andy Delort, déjà décisifs

Et ce succès, qui permet au Téf' de prendre un peu d'air par rapport à la zone rouge, le club haut-garonnais le doit en grande partie à ses deux recrues du mercato hivernal : Corentin Jean et Andy Delort. Le premier, prêté par l'AS Monaco jusqu'à la fin de la saison, a adressé un centre parfait pour le second dont la reprise du bout du pied n'a laissé aucune chance à Petric, le portier angevin (47è). Dix minutes plus tard, l'ancien attaquant de Caen adresse, d'une aile de pigeon, une merveille de passe en profondeur à Corentin Jean. Fauché par le gardien du SCO alors qu'il se présentait à lui, l'ancien troyen obtient un pénalty, transformé sans trembler par le capitaine Braitwhaite.

Confirmer face à Lorient

Leur remplacement, sous l'ovation des 15 000 spectateurs du Stadium, n'a pas empêché leurs nouveaux partenaires de continuer à dérouler leur football face à une équipe angevine plutôt inoffensive. Oscar Trejo (69è), puis Ola Toivonen (89è), de deux superbes ballons piqués, sont venus alourdir la marque pour les locaux. Un éclatant succès qu'il faudra désormais confirmer mercredi prochain en Bretagne, face à Lorient. Car une chose est sûre, le classement de cette équipe-là, régénérée par l'apport de ses nouvelles recrues, n'est pas représentatif de son potentiel...