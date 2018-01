Toulouse, France

Pour sa première apparition en championnat en tant qu'entraîneur principal d'une équipe de l'élite, Michael Debève pouvait difficilement rêver mieux. Dès la troisième minute, Giraudon, le défenseur troyen est expulsé après une faute sur Yaya Sanogo - préféré en pointe à Andy Delort - qui filait au but. Mis en confiance par leur supériorité numérique, les Toulousains ont rapidement ouvert la marque. Corentin Jean, décalé sur le côté droit, adressait un centre et Yaya Sanogo venait dévier le ballon au premier poteau pour tromper le portier des visiteurs (1-0, 11e minute). Ensuite, les Violets ont maîtrisé cette première période face à une formation troyenne inoffensive (un tir au final sur l'ensemble de la rencontre).

La deuxième période s'est révélée beaucoup plus calme. Les Toulousains n'ont pas réussi à enfoncer le clou malgré des occasion de Yannick Cahuzac, Andy Delort et Giannelli Imbula. Les sentinelles et Ibrahim Sangaré ont ratissé un nombre conséquent de ballons dans l'entrejeu, tandis que les ailiers Jimmy Durmaz et Corentin Jean profitaient des espaces pour apporter le danger devant le but adverse. S'ils n'ont pas réussi à se mettre à l'abri, les Haut-Garonnais sont restés solidaires et appliqués jusqu'au coup de sifflet final.

Pour Mickaël Debève, le remplaçant de Pascal Dupraz - limogé cinq jours plus tôt - c'est un premier succès comme entraîneur numéro un du TFC. Toulouse qui passe devant Lille au classement et prend la place de barragiste. Les Toulousains reviennent à un point de leur adversaire du soir, dix-septième. Prochain match pour le TFC, samedi 3 février, avec un déplacement à Nice.

Les réactions

Michael Debève : "Pour une première il y avait une grosse pression, j'ai essayé de faire en sorte que ça ne se ressente pas du côté de mes joueurs. J'ai eu de la chance de faire ma première à Toulouse, d'avoir le public derrière nous et que ça se passe bien dans les cinq premières minutes. J'ai vécu vraiment un super moment, un moment de communion. Maintenant au niveau du jeu je crois qu'à partir du moment où après cinq minutes on mène 1-0 on est peut-être tombé dans la facilité, on n'a pas eu de chance parfois, mais j'ai vu un groupe courageux qui a su lutter jusqu'à la fin".

Corentin Jean : "On a mis la manière, on a été combatif, il faut continuer avec cet esprit là. En début de deuxième période ça a été plus compliqué mais en même temps nous n'avons pas concédé d'occasion donc il faut le retenir. Il faut être optimiste, ça nous donne confiance. Ce n'est qu'une victoire, on n'a pas non plus le maintien mais dans les têtes ça va aller beaucoup mieux, on va être beaucoup plus libéré et on va continuer sur cet esprit de solidarité pour enchaîner les victoires".

