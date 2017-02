Ligue 1, 24è journée : le TFC concède le nul à Lorient (1-1)

Largement dominateurs et séduisants en première période, les violets, qui ont ouvert la marque grâce à Andy Delort, se sont fait rejoindre dans une deuxième mi-temps au cours de laquelle ils ont été méconnaissables. 10ème de Ligue 1, TFC reste englué dans le ventre mou du championnat.

Le TFC s'est pris les pieds dans le tapis. Alors que se profilait une délicieuse soirée bretonne, après 45 premières minutes alléchantes et dominées de la tête et des épaules par des violets inspirés et aux nombreuses occasions, dans la droite lignée de leur prestation face à Angers (4-0, 23è journée), les toulousains n'ont pas su conserver leur avantage, acquis à la 24ème minute sur un bel extérieur du pied droit d'Andy Delort qui venait tromper le portier lorientais.

Un TFC au deux visages

Car au retour des vestiaires, la lanterne rouge du classement allait se révolter, et le Téf', lui, peu à peu, s'éteindre. Au point de quasi-disparaître. Enfin entrés dans leur match et dynamités par l'entrée de Jimmy Cabot, les merlus se sont déchaînés aux abords de la surface de réparation d'Alban Lafont. Et à force de plier, la défense toulousaine a fini par rompre, sur un but de Sylvain Marveaux (60è), oublié au marquage par un Bodiger loin d'avoir fait le match de sa vie. De quoi regretter un peu plus, notamment, les trois occasions très nettes du capitaine toulousain Martin Braithwaite, pas épargné par son coach au moment d'analyser cette défaite.

Quand on a les pieds farcis, c'est dur - Pascal Dupraz

«_On fait une première mi-temps parfaitement maîtrisée, mais pas assez car on laisse Lorient dans la partie, alors qu'on aurait dû mener de plusieurs buts d'écart. Mais quand on a les pieds farcis, c'est dur. La deuxième mi-temps, qui aurait dû être seulement anecdotique, a été compliquée. C'est comme ça quand on ne respecte pas le football. On a des joueurs pétris de talent, mais on manque d'efficacité. Ce match, on aurait dû le gagner, on aurait dû mener 4-0."

_

Gagner contre Bastia pour éloigner la zone dangereuse

A voir si les attaquants du téfécé retrouvent leur instinct de finisseur, samedi prochain, au Stadium pour la réception de Bastia, un autre mal classé du championnat. Qu'il conviendra de mettre à distance, car comme le rappelle" coach" Dupraz : "J'aimerais dire à mes joueurs qu'à la fin de la saison, deux équipes vont descendre, et qu'il faut 42 points pour se maintenir. A l'heure actuelle, nous n'en disposons que de 30." Le ton est donné.