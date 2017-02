Ligue 1, (25è journée) : Le TFC achève sa semaine marathon par une victoire face à Bastia (4-1)

Pour son troisième match disputé en moins d'une semaine, le TFC n'a pas fait dans le détail pour s'imposer face à Bastia (4-1), notamment grâce à Andy Delort, buteur pour la troisième fois consécutive. Les violets sont 9ème du championnat.

Mission accomplie pour les violets. Avant le début de leur semaine marathon, avec 3 matchs en 6 jours, la bande à Pascal Dupraz s'était fixé un objectif : prendre 7 points sur les 9 qui étaient à distribuer. Avec la victoire face à Angers de dimanche dernier (4-0), le nul (1-1) obtenu mercredi à Lorient et cette victoire, 4-1, face à Bastia, c'est désormais chose faite. Résultat, le TFC gagne un strapontin au championnat (9ème), et avec 33 points, voit la zone rouge s'éloigner un peu plus. (+ 8 points d'avance sur Caen, 18ème et premier relégable)

Andy Delort, débuts et buts en fanfare

Mais cette victoire face à Bastia a mis du temps à se dessiner. Longtemps dominés par les corses en première-mi temps, les toulousains, visiblement émoussés physiquement, s'en sont remis à une inspiration géniale d'Andy Delort pour ouvrir la marque, d'un retourné acrobatique sur un corner de Trejo. Un but splendide, son troisième, déjà, pour son troisième match sous les couleurs du Téf'...

Le plein de confiance avant de défier le PSG

Sonnés par cette ouverture du score contre le cours du jeu, les bastiais ont vu les toulousains doubler la mise presque coup sur coup par Braithwaite (44è), avant de réduire le score (Oniangue, 53è) et de se remettre à y croire. Mais les expulsions de Cahuzac, à l'heure de jeu, et celle de Saint-Ruff un quart d'heure plus tard, n'ont pas fait les affaires des corses, qui ont vu le Téf prendre le large par un pénalty de Braithwaite (75è). Quelques minutes plus tard, d'une tête rageuse, Issa Diop aggravait la marque pour les locaux, sur corner. Pas sûr que le Téfécé bénéficie d'autant de petits coups de pouce et de réalisme devant le but face au Paris-St Germain, dimanche prochain. Mais au moins se rendront-ils au Parc des Princes avec une confiance retrouvée.