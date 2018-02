21000 Dijon, France

Après un repos forcé le week-end dernier suite au report du match à Troyes, le DFCO qui rechausse les crampons reçoit Nice ce samedi soir... C'est la 25e journée de Ligue 1. Malgré son match en retard Dijon est toujours 13e du championnat avec 28 points. Les "Aiglons", eux, après un début de saison très compliqué, pointent à la 7e place avec 34 points. Actuellement, les Niçois connaissent un petit coup de moins bien, ils restent d'ailleurs sur deux défaites en Ligue 1. Le DFCO, lui, carbure toujours aussi bien à domicile, avec une jolie série en cours de 7 matchs sans défaites (6 victoires et 1 nul). L'équipe d'Olivier Dallo'Glio sera d'ailleurs, sans aucun doute encore une fois, difficile à prendre à la maison.

"Ces Niçois ont un jeu de qualité"

Mais aux vues des qualités des Niçois, le coach, tempère les ardeurs. "Ils restent sur deux mauvais résultats, mais en fait quand on regarde d'un peu plus près, on voit qu'ils ont un jeu de qualité. Notamment dans la possession de balle. Et en observant d'encore plus près on se rend compte aussi que cette équipe n'a rien à voir avec le Nice qui était mal en point au début de saison". Le gardien Baptiste Reynet est du même avis que son entraîneur. "C'est une très belle équipe de ce championnat. Même s'il est vrai qu'on les attendait un peu plus haut au classement au regard de la saison qu'ils ont réalisé l'an dernier".

La 100e du DFCO en Ligue 1

Côté infirmerie, le DFCO va devoir se passer de trois milieux de terrain: le Portugais Xeca (adducteurs), Jordan Marié (cheville) et Frédéric Sammaritano (dos) sont blessés. Malgré ces absences de poids, les joueurs qui seront alignés ce samedi, vont tout faire pour s'imposer d'autant que ce match face à Nice est le 100e du club en Ligue 1.