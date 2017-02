Ligue 1, 26è journée : Face au PSG, le TFC a tenu le choc (0-0)

Le TFC a récolté le point du match nul, dimanche soir, sur la pelouse du Paris St Germain, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Les violets, invaincus en championnat face à Paris cette saison après leur victoire au match aller (2-0, 7ème journée), gagnent une place au classement (8e,34 points).

Les fans des violets craignaient le pire. Se déplacer sur la pelouse du Parc des princes, cinq jours après l'éclatant succès du PSG face au FC Barcelone en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions(4-0), avait de quoi faire trembler. S'il y a bien eu, lors de ce Paris-Toulouse, plus d'occasions à mettre au crédit des joueurs de la capitale que du côté des haut-garonnais, (14 titres contre 3), les violets, très solides, n'ont jamais vraiment tremblé, pour ramener un bon point de la capitale (0-0).

Le PSG n'aime pas le TFC...

Mieux, le TFC, qui s'en est parfaitement tenu à son plan de jeu, avec un pressing très haut, a même eu, en première période, l'occasion de se montrer dangereux, notamment par Trejo. Ensuite, les protégés de Pascal Dupraz se sont contentés de se montrer très solides en défense, à l'image de la charnière Diop et Julien, rarement prise à défaut par des attaquants parisiens relativement discrets. Décidément, cette saison, les joueurs de la capitale ne sont pas en réussite face aux toulousains : lors du match aller, ils s'étaient inclinés 2-0 sur l'île du Ramier...

Quatrième match consécutif sans défaite pour le TFC

Pour le TFC, la bonne série se poursuit : avec ce point du match nul, les violets portent leur série d'invincibilité à 4 matches (deux victoires, face à Angers et Bastia, et deux nuls, face à Lorient et au PSG). Reste maintenant à confirmer cette dynamique la semaine prochaine, sur la pelouse de Nancy. Pour enfin aller chercher une deuxième victoire à l'extérieur de la saison.