Ligue 1, 26e journée : le Stade Rennais concède un nul frustrant contre l'OM

Rennes, France

A peine le temps de se remettre des émotions de la qualification en 8ème de Ligue Europa et le tirage de rêve contre Arsenal, les Rennais ont assuré un point important dimanche au Roazhon Park face à un OM qui restait sur 3 victoires consécutives. Les deux formations ont fait match nul, 1 partout. Mais les Rouge et Noir ont cru tenir la victoire et ont mené très tôt au score, dès la 7ème minute et le but de Benjamin André. Le résultat est donc un peu frustrant mais important pour Rennes qui est désormais 9ème du championnat.

L'ouverture du score rennaise dès la 7e minute grâce à Benjamin André Copier

L'égalisation marseillaise grâce à Valère Germain à la 56e minute Copier

Le prochain match, ce sera mercredi le quart de finale de Coupe de France contre Orléans au Roazhon Park. Une rencontre à vivre sur France Bleu Armorique.