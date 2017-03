Ligue 1, 28è journée : Le TFC concède le point du match nul face au LOSC (1-1)

Alors qu'ils menaient au score, les violets se sont fait rejoindre dans les dix dernières minutes par les footballeurs lillois. Le Téfécé peut s'en mordre les doigts, Martin Braitwhaite ayant manqué un penalty dans les ultimes minutes après l'égalisation du LOSC.

Pour les violets, tout est question de point de vue : le fameux verre à moitié plein, ou à moitié vide... Certes, la série invincibilité du Téfécé se poursuit (6 matches sans défaites). Mais la série de matches nuls également... Avec ce nouveau partage des points face au LOSC, les protégés de Pascal Dupraz en sont désormais à leur troisième match nul consécutifs (0-0 contre le PSG, 26è journée, 0-0 contre Nancy, 27è journée, et, donc 1-1 contre Lille).

Christopher Jullien de nouveau impérial sur coup de pied arrêté

Dans un match sans grand éclat, ce sont les toulousains qui ont trouvé la faille à la demi-heure de jeu par Christopher "Air" Jullien, d'une tête smashée à la réception d'un corner de Bodiger. Son 4ème but de la saison, son 4ème d'un coup de casque... Alors que l'on pensait que les toulousains avaient fait le plus dur, Lafont, impérial ce soir, écartant plusieurs situations très dangereuses côté LOSC, dont une frappe à bout portant de Bauthéac (78è), ils ont fini par craquer dans les dix dernières minutes sur un but de Benzia, esseulé après un moment de panique dans la défense toulousaine.

Braithwaite obtient un penalty... puis le rate.

Mais le scénario du match aurait pu tourner en faveur des locaux quand Braithwaite, bousculé à l'entrée de la surface de réparation obtenait un pénalty très généreux (84è). Prenant ses responsabilités, le capitaine des haut-garonnais a voulu se faire justice lui-même, mais sa frappe croisée côté droit des buts d'Enyeama a été capté sans trop de difficulté par le portier du LOSC... Passablement énervé par cet épisode, Pascal Dupraz l'entraîneur des violets a tenu à rappeler une règle d'or au sujet des penaltys...

Le message de Pascal Dupraz à ses tireurs de penaltys...

Au classement, le TFC gagne une petite place, et se retrouve 9ème du classement avec 36 points. A l'heure d'aller défier l'Olympique Lyonnais dimanche prochain, les toulousains restent à six longueurs des premières places européennes.