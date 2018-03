Dans un stade acquis à sa cause avec 1.500 supporteurs qui ont fait du bruit tout au long du match, l'OM s'impose face au TFC. Le score : 2-1. Malmené par les Violets, les Olympiens s'en sortent grâce à un but vainqueur signé Kostas Mitroglou.

Toulouse, France

C'était un match de gala et les clubs de supporteurs toulousains l’avaient bien compris (Viola Club, Indians Tolosa, Visca Tolosa, et les West Eagles notamment). Rassemblés dès 18 heures quai de la Daurade, ils se sont ensuite rendus au Stadium en chantant. Lors de l'entrée des joueurs ils ont sorti un « tifo » géant.

Après un début de match raté par les toulousain et le but de Lucas Ocampos (10e), les Violets ont réagi, égalisé (Firmin Mubélé, 20e). Ils ont même mis en difficulté cette équipe de Marseille une bonne partie de la rencontre, et se sont même offerts les occasions les plus chaudes... jusqu'au but du sauveur, l'international grec Kostass Mitroglou (79e).

Face à son ancienne équipe, Giannelli Imbula a montré des choses très intéressantes. Sa qualité de percussion et son aisance balle au pied ont régulièrement mis en difficulté ses adversaires. Positionné seul en pointe, Yaya Sanogo a pesé sur la défense de l’OM grâce à son physique de colosse et sa capacité de conservation. Mais une fois face au but il s’est montré imprécis.

Toulouse aura été loin de démériter mais sera tombé sur un grand Mandanda. Alors que ce revers plombe encore un peu plus le TFC au classement, avant de jouer Strasbourg samedi au Stadium. Marseille de son côté récupère ses cinq points d'avance sur l'OL qu'il recevra dimanche pour un choc décisif.

"This is our city", le tifo version Peaky Blinders des supporteurs du @ToulouseFC avant #TFCOM sur @canalplus ! 😎 pic.twitter.com/yEp54r88Nh — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 11, 2018

Les réactions

Michael Debève : "Je pense qu’il y a une équipe a été très efficace. On voulait aller les chercher et finalement ils nous ont confisqué le ballon, ils nous ont empêché de développer notre jeu et il a fallu qu’on prenne ce but pour qu’on réagisse. Ça a été le cas, on a su revenir juste derrière et heureusement parce que je pense que Marseille aurait voulu fermer derrière. On a eu les occasions de pouvoir mener, on est tombé sur un grand gardien. Sur un plan comptable, par rapport à notre mission de maintien c’est une très mauvaise opération".

Corentin Jean : "On n’a pas concrétisé nos temps-forts. Yaya a eu des occasions et il y avait largement la possibilité de ramener des points. Contre les grosses écuries on arrive à faire des gros matches. Il faut se servir de ça pour continuer à travailler, à avancer. Maintenant il va falloir aller de l’avant, se remobiliser parce qu’on est dans une situation délicate. Il va y avoir un match très important samedi contre Strasbourg, il va falloir prendre les trois points. On n’a pas le choix".

Les résultats de cette 29e journée

Le classement de la Ligue 1