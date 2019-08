Ligue 1 - 2e journée : départ canon à confirmer pour Lyon, l'OM déjà fébrile, le PSG veut enfoncer le clou à Rennes

La deuxième journée de Ligue 1 s'ouvre ce vendredi avec Lyon-Angers (20h45). Elle sera notamment marquée par le déplacement de l'OM à Nantes samedi, et celui du PSG à Rennes dimanche soir.

Lyon et Angers ouvrent la deuxième journée de Ligue 1, ce vendredi soir (20h45). Une journée de championnat qui doit permettre aux grosses cylindrées que sont le PSG, l'OL et Lille de confirmer leur bon départ de la semaine passée. L'OM, qui a perdu son premier match à domicile, est de son côté déjà sous pression avec un déplacement à haut risque à Nantes.

Lyon veut confirmer son départ canon à domicile

Après un départ tonitruant le week-end dernier face à un Monaco amorphe (3-0), l'Olympique lyonnais lance sa saison à domicile face à une équipe d'Angers qui pourrait être plus difficile à battre. Le SCO a en effet disposé de Bordeaux (3-1).

Lyon, dont le mercato n'est pas tout à fait terminé, vient par ailleurs de chiper aux Angevins le milieu de terrain offensif Jeff Reine-Adelaïde, et travaille toujours à la prolongation du contrat d'Anthony Lopes, qui arrive à terme en juin prochain. Mais les discussions autour de la prolongation de contrat traînent en longueur, et ce premier match dans le Groupama Stadium pourrait être perturbé par des manifestations des Ultras en faveur de leur gardien, arrivé au club à l'âge de 12 ans.

L'OM a déjà des sueurs froides

Le week-end sera également marqué par le déplacement de l'OM à Nantes, qui a déçu lors de la première journée et qui semble déjà fébrile. Le nouvel entraîneur André Villas-Boas a manqué ses débuts en Ligue 1, et a vu son équipe logiquement battue sur sa pelouse par Reims (2-0). Tout va toujours très vite à Marseille, et l'état de grâce est déjà terminé pour l'entraîneur portugais, qui espère pouvoir conserver dans son effectif Florian Thauvin. L'attaquant, toujours blessé à une cheville, laisse planer le doute sur son avenir à l'OM, alors qu'il lui reste deux ans de contrat.

Du côté de Nantes, c'est également flou. Christian Gourcuff, entraîneur tardivement nommé à la tête des Canaris, aura-t-il eu le temps d'imprimer davantage sa marque sur son équipe, pour tenter d'éviter une nouvelle défaite ? Réponse samedi à 17h30.

Paris veut enfoncer le clou à Rennes

Samedi toujours, les Lillois, qui ont montré la semaine dernière qu'ils étaient toujours solides malgré les départs de joueurs clés, ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés à Amiens. Monaco devra être très vigilant sur la pelouse du FC Metz, promu, pour ne pas enchaîner une deuxième défaite en deux matchs et amorcer le même cycle infernal que l'an passé, où le club avait flirté avec la relégation.

Cette deuxième journée sera conclue par le déplacement du PSG à Rennes. Une deuxième opposition en quinze jours pour les deux équipes, qui s'étaient affrontées le 3 août dernier lors du Trophée des Champions. Les Parisiens s'étaient vengés de leur défaite en finale de Coupe de France en fin de saison, en l'emportant 2 à 1. Ils ont l'occasion d'enfoncer le clou dimanche soir au Roazhon Park (21h), mais sans Neymar. Le cas du Brésilien, qui n'est toujours pas réglé, fait les gros titres de la presse depuis plusieurs semaines. Son départ semble inéluctable et il ne sera sans doute pas dans le groupe qui fera le déplacement à Rennes, comme la semaine dernière.