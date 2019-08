Ligue 1 - 2e journée : Comme on se retrouve! Le DFCO est à Toulouse ce samedi.

Dijon, France

Le Dijon Football Côte-d'Or, pas encore complet au niveau de ses effectifs, se rend à Toulouse ce samedi 17 août 2019. Toujours à la recherche de quelques renforts le DFCO va chercher à se rassurer sur les bords de la Garonne. Les Rouges ont en effet été battus 2-1 par Saint-Étienne samedi dernier en ouverture du championnat de Ligue 1 au Parc des Sports Gaston-Gérard.

"Devenir plus hermétique à l'extérieur"

Mais traditionnellement "les Rouges" ont pas mal de difficultés ces dernières saisons loin de leurs bases. Comment Stéphane Jobard, le nouvel entraîneur, compte t-il inverser cette tendance de fond? "L'idée c'est de se montrer plus hermétiques. C'est ce que j'avais déjà mis en la semaine dernière et on a pris deux buts. Mais une chose est sûre, on a cette saison des joueurs plus aptes à se projeter vers l'avant. Je pense à Mama Baldé, Jules Keïta, Julio Tavares ou encore à Benjamin Jeannot et ça c'est intéressant, c'est une arme de plus dans notre panoplie."

"Toulouse une équipe qui fait preuve de maturité"

De son premier déplacement à Brest, la semaine dernière, Toulouse, a ramené le point du match nul. "C'est une équipe qui a eu la possession du ballon et qui est déjà dans un jeu de position avant d'être dans un jeu de possession. C'est à dire qu'elle garde le ballon durant de longues séquences, elle est très patiente avant de chercher à trouver la faille. Toulouse est donc une équipe qui fait preuve de maturité" explique le technicien Bourguignon.

L'ancien Dijonnais, Wesley Saïd, transféré à Toulouse début août 2019 © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Les retrouvailles avec Wesley Saïd

Sur sa route le Dijon Football Côte-d'Or va retrouver son ancien attaquant, Wesley Saïd, parti début août à Toulouse. Wesley Saïd qui était allé au bras de fer avec le DFCO avait même fait la grève de l'entraînement. Mais pour Stéphane Jobard, depuis de l'eau a coulé sous les ponts. "On a vécu le départ d'un joueur, comme tous les clubs le vivent, pour nous cet épisode était un peu long et un peu trouble de part la position de Wesley. Aujourd'hui j'ai envie de tourner la page, Wesley est un joueur de Toulouse. On est malgré tout content de le retrouver parce qu'on n'oublie pas tout ce qui nous a apporté. Mais avec un peu de recul je me dis que cela aurait pu se faire dans d'autres conditions pour lui comme pour nous. On aurait pu faire moins de buzz avec ce départ. Il aurait sans doute obtenu gain de cause en fin de mercato."

Demandez le programme!

Le coup d'envoi de ce Toulouse-Dijon sera sifflé à 20 heures ce samedi soir. L'arbitre de la rencontre sera Ruddy Buquet. Pour ce match notez l'absence de Jordan Marié, le milieu de terrain est toujours aux soins. Les autres rencontres au programme dès 20 heures : Amiens-Lille, Bordeaux-Montpellier, Metz-Monaco et Nîmes-Nice. A 17h30 Nantes recevra l'Olympique de Marseille.