Ligue 1 (2e journée) : Une victoire et des promesses pour le Stade de Reims face à Clermont (2-0)

Tous les éléments étaient réunis ce dimanche pour une première réussie cette saison. Du soleil, un public enthousiaste en plein mois d'août et une équipe ambitieuse. Une semaine après un revers à Marseille, le Stade de Reims n'a pas manqué ses retrouvailles avec le public de Delaune. Avec une équipe offensive, les Rémois ne lâchaient pas leurs idées directrices de jeu. Solides au milieu, percutants sur les côtés, les protégés de Will Still mettaient quelques minutes pour s'adapter à l'adversité proposée.

Souvent cherché en profondeur, Oumar Diakité était le premier à s'illustrer. Mais le nouvel attaquant rémois tergiversait trop pour prendre à défaut la défense clermontoise. Des velléités récompensées dix minutes plus tard lorsque Junya Ito voyait son corner dévié de la tête au premier poteau par Thomas Foket. Il trouvait Amir Richardson au second poteau, qui de l'extérieur du pied, en une touche de balle, trouvait Marshall Munetsi dans l'axe. La tête du milieu rémois faisait mouche et permettait aux Rémois de faire la course en tête.

Pas rassasiés, les Marnais poursuivaient leurs efforts ensuite. Habile techniquement et intelligent dans son placement, Amir Richardson offraient de belles solutions dans le milieu rémois, bien aidé par le volume de jeu du duo Munetsi - Matusiwa. Sur les côtés, les Japonais Junya Ito et Keito Nakamura, bien que volontaires, manquaient d'automatismes pour trouver plus d'efficacité. De quoi offrir aux Clermontois l'espoir d'un retour en fin de mi-temps. Et il a fallu un arrêt réflexe de Yevhann Diouf pour l'en empêcher.

Premier match, premier but pour Daramy

La seconde période fut moins riche en opportunités. Si les Rémois abandonnaient le ballon à leur visiteur du jour, ils n'étaient pas moins dangereux en contre.. Et si Marshall Munetsi, seul à bout portait, se heurtait à Mory Diaw, Mohamed Daramy, lui, ne manquait pas ses débuts sous ses nouvelles couleurs. A la réception d'un centre de Junya Ito, bien lancé par Teddy Teuma, l'international danois libérait Delaune.

Cette fois, les entrants (Teuma, De Smet, Diakhon, Daramy et Atangana) ont été suffisamment impactants pour permettre au Stade de Reims de valider sa première victoire cette saison. Un succès qui, à la vue du contenu, en appelle d'autres. Les deux prochains déplacements, à Montpellier et Metz devront confirmer ces promesses estivales.

