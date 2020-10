Ligue 1 : 3 buts et 3 points, les Girondins de Bordeaux lancent enfin leur saison à domicile

Une victoire un but à zéro aurait suffi au bonheur des Girondins, assure Jean-Louis Gasset après-coup. Mais après trois matchs terminés sur un terne 0-0 à domicile, le coach bordelais a sûrement apprécié le score, 3-0, face à Dijon dimanche 4 octobre, pour la sixième journée de Ligue 1. A la veille d'une nouvelle trêve internationale, et avant un déplacement à Marseille le 17 octobre, les Girondins de Bordeaux avaient intérêt à répondre présents : c'est chose faite, avec, parmi les motifs de satisfaction, la prestation des ailiers et une défense toujours de fer.

Je les incendie là-dessus parce qu'ils se suffisent de peu - Jean-Louis Gasset sur l'efficacité offensive des ailiers

Rémi Oudin est le premier buteur de la saison à domicile (1-0, 11e), Samuel Kalu le deuxième (2-0, 29e). De quoi satisfaire un Jean-Louis Gasset qui estime que les deux attaquants de côté devraient marquer davantage de buts au regard de leurs qualités. "Ils ont marqué un but chacun, ça va leur faire beaucoup de bien parce que ce n’est pas leur particularité majeure. Même si je les incendie là-dessus, parce qu’ils se suffisent de peu. Avec les frappes de balle qu’ils ont, il faut qu’ils arrivent à marquer plus de buts que ça" précise le coach bordelais. Deux buts, puis un troisième par Toma Basic en fin de match, les Girondins ont-ils enfin trouvé un peu de confiance ? Le défenseur Loris Benito veut le croire. "C'était une victoire très importante pour nous, d'autant plus avant une trêve, c'est important de gagner, d'avoir une semaine avec de la tranquillité."

Si Jean-Louis Gasset reproche à ses joueurs d'avoir un peu perdu le fil lors de la seconde mi-temps "où on a joué moins simple, où on perd des ballons, on recule", il a plusieurs motifs de satisfaction : Rémi Oudin et Samuel Kalu ont marqué, le milieu n'a pas semblé souffrir de l'absence d'Otavio suspendu, la défense en est à son cinquième match, sur six, sans encaisser de buts. "On va savourer, on a 15 jours" conclut le coach. Avant un déplacement à Marseille où l'opposition devrait être plus relevée qu'un Dijon inoffensif.

Mercato, ultime journée

La période des transferts se termine lundi 5 octobre, à minuit. A la veille de la clôture, les Girondins de Bordeaux ont vu des départs (Kamano, Mendy, Pardo...) mais toujours aucune arrivée. Jean-Louis Gasset a entretenu le mystère, laissant entendre que du mouvement était possible...dans un sens comme dans l'autre. "Encore 30 petites heures à vivre, il y a une possibilité dans les deux sens" lâche le coach, puis, avec un sourire à l'adresse des médias : "Je vous vois le jeudi, le vendredi, le dimanche, vous me posez toujours la même question : je vous dis, tout est possible...encore du suspense !"