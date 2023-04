Ligue 1 (30e journée) : le Stade de Reims s'en sort in extremis contre Brest (1-1)

Il s'en est fallu de peu pour que le Stade de Reims reste en rade face à Brest ce dimanche. Et pourtant, les occasions ont été nombreuses pour permettre aux Rémois de marquer au moins une fois. Face à des Bretons déterminés à réaliser un coup en Champagne, les protégés de Will Still ont longtemps éprouvé des difficultés pour sortir le ballon proprement. Asphyxiés à la relance, ils concédaient logiquement l'ouverture du score dès la 6e minute, Pierre Lees-Melou profitant d'une défense dépassée pour décroiser victorieusement sa tête.

La réaction est timide tant les Brestois empêchaient les Rémois de produire son jeu habituellement plus fluide et efficace. Et il faut un immense Yevhann Diouf pour laisser les Marnais dans le coup. Etonnamment bousculés défensivement, les Rémois ont pu compter sur leur gardien à quatre reprises ou sur un Azor Matusiwa précieux dans le repli pour rester à 1-0 à la pause. Longtemps entêtés à passer, en vain, dans l'axe, les Rémois trouvaient enfin des possibilités par le côté droit. Et si Thomas Foket trouvait Folarin Balogun puis Marshall Munetsi, le gardien brestois puis la transversale empêchait le ballon d'entrer dans le but adverse.

Encore un but à la dernière minute

Volontaires, les Rémois n'abdiquaient pas après la pause. Mais ils semblaient impuissants à l'idée de trouver des solutions pour enfin surprendre une équipe bretonne bien en place. Les changements offensifs opérés par Will Still redynamisaient le jeu rémois. Sans plus d'imagination ni de réussite. Et lorsque Kaj Sierhuis se trouvait seul au point de penalty, il tardait trop pour frapper. Mais alors que les Rémois semblaient désabusés, Arber Zeneli poussait Kenny Lala à la faute dans la surface. Un miracle que Folarin Balogun confirmait à l'ultime minute du temps réglementaire. Revenu au score, Reims était même tout proche d'ajouter un second but dans les arrêts de jeu lorsque Junya Ito contrait un ballon que le gardien brestois repoussait in extremis. Si la frustration est entendable, le score de parité semble logique. Un point qui rapproche le Stade de Reims à cinq unités de la 5e place. Si les Rémois croient en l'Europe, le déplacement à Rennes samedi prochain apparaît décisif.

