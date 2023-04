Ligue 1 (31e journée) : le Stade de Reims en déroute à Rennes (3-0)

Le calice jusqu'à la lie. Jamais les Rémois n'ont semblé pouvoir faire trembler leurs adversaires rennais ce samedi lors de la 31e journée de Ligue 1. Difficile de savoir s'il s'agissait d'un jour sans ou du début d'une série difficile pour les Rémois. Dès les premières minutes, le pressing haut des Rennais faisait déjouer des Champenois qui semblaient déjà dans la difficulté techniquement. A force de perdre des ballons, Reims se mettait en danger et était logiquement puni par deux fois en dix minutes, par Jérémy Doku. Incapables de réagir, les Rémois continuaient de subir et de courir après un ballon qui semblait leur brûler les pieds.

Menant de deux buts, les Bretons géraient et s'attachaient à ne pas laisser les Rémois revenir. Marshall Munetsi, seul à mener la révolte, voyait son tir repoussé par Steve Mandanda, tandis que Yevhann Diouf (et son poteau) évitait que la sanction ne soit plus lourde encore. Et les trois changements opérés par Will Still à la pause n'y ont pas changé grand chose. Tout juste les quelques situations avant l'heure de jeu faisaient illusion. Mais très vite, Rennes reprenait le ballon et les Rémois, à l'image d'un Yunis Abdelhamid inhabituellement en délicatesse, tendaient le bâton pour se faire battre. Sur un corner à 20 minutes de la fin, Theate inscrivait un nouveau but qui ôtait tout suspens. Sans Jens Cajuste ni Azor Matusiwa ce samedi, difficile de tirer de véritables enseignements d'une telle déroute collective. La réception de Strasbourg, dimanche prochain (13h) pourrait donner plus de réponses..

